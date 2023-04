Afamado cantante le pide una cita a Andrea Legarreta y ella ¿le dio una oportunidad al amor?

Comparta este artículo

Acapulco, Guerrero.- Hace poco más de dos meses, la conductora del programa matutino de Televisa, Hoy, logró sacudir a sus millones de fans, después de que anunció que luego de 22 años, había decidido separarse indefinidamente del padre de sus hijas, Erik Rubín. Y aunque se les ha visto como una pareja de toda la vida, la realidad es que la exestrella de ¡Qué vivan los niños! Habría tenido sus amoríos con otros hombres.

Luis Miguel es uno de los artistas que ha tenido mayores matices en el medio del espectáculo, pese a ello, la realidad es que continúa gozando de gran relevancia. Un ejemplo de ello es que en días pasados reveló las fechas y las ciudades de su próxima gira, la cual marcaría su regreso a la industria musical, motivo por el que su nombre se convirtió en tendencia durante varios días en la red social de Twitter.

Aunado a ello, en días pasados Luis Miguel cumplió 53 años, motivo por el que varias de sus vivencias fueron recordadas por los medios de comunicación, entre ellas se encuentra la ocasión en la que Andrea Legarreta lo rechazó. Como muchos sabrán, 'El Sol' ha sido desde hace muchos, muchos años uno de los solteros más codiciados de la industria, al grado en el que en su lista de amoríos se pueden mencionar a Adela Noriega, Erika Buenfil, Lucía Méndez, Mariana Seoane, Araceli Arámbula, entre muchas otras guapas estrella.

Todo parece indicar que una de las artistas que estuvo a punto de unirse a la lista de corazones rotos de Luis Miguel era nada más y nada menos que Andrea Legarreta. De acuerdo con declaraciones de la famosa en un programa de Adela Micha, ella se encontró con el 'Sol', una vez en Acapulco, Guerrero, una tarde en la que iba a comer pozole con sus padres. Según declaraciones de la actual exesposa de Erik Rubín, Luis Miguel se acercó a ella y a su familia para saludarlos de una manera muy amable.

Él iba a tener una cena, no era algo conmigo específicamente. Estuvimos en un restaurante pozolero en Acapulco, coincidimos, yo llegué con mi familia y él iba con sus guaruras. Llegó muy lindo, se paró a saludar a mi familia y todo

Minutos después, el cantante de La incondicional, envió a uno de sus trabajadores a pedirle a la ahora conductora que fuera a cenar con él, cosa que ella rechazó. La famosa explicó que el motivo por el que no fue a cenar con Luis Miguel fue porque en aquel entonces ella tenía novio. Se trataba de Eduardo, alguien con quien ella había durado por más de 7 años, por lo que no quería afectar su relación.

Lamentablemente, tiempo después, Eduardo le fue infiel a la famosa motivo por el que tiempo después se arrepintió de haber rechazado una cena con uno de los cantantes más importantes de la industria musical en español: "Yo tenía novio, Eduardo, con el que duré como siete años y cacho, osea una vida, y entonces yo lo quería mucho y dije: '¿Por qué voy a ir a cenar si tengo novio? No, muchas gracias, no puedo'. Claro que le di mi teléfono y con los años este novio me puso los cuernos", concluyó Legarreta.

