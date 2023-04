'Des-verificación' de Twitter enoja a Charlie Sheen; el actor arremete contra Elon Musk y se burla así de él

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Desde hace algunos días la plataforma digital Twitter comenzó quitando la verificación de las cuentas debido a que los usuarios en cuestión no se sumaron a la plataforma denominada Twitter Blue en la cual, se pide un pago mensual de ocho dólares para con ello mantener tal insignia; si bien son muchos de los famosos que perdieron esta cualidad, por el momento sólo un actor a arremetido en contra del nuevo dueño de la red social.

Se trata del actor Charlie Sheen, popular por haber participado en la serie Two and a Half men el que remarcó su deseo por regresar a ser parte de las cuentas verificadas aunque si tener que desembolsar algunos dólares de su cuenta. Valiéndose de la red social en cunesutón, el actor de Hollywood mandó un menaje al nuevo dueño, Elon Musk a quien le suplicó regresarle su insignia no sin también irse a la yugular del empresario.

Con un mensaje respetuoso, el actor de 57 años de edad lamentó que en días pasados el cohete Starship de la empresa Space X no consiguiera orbital con éxito, acontecimiento reciente que atrajo la atención del mundo pues la empresa, que también es propiedad de Musk, buscaba que con este vuelo de prueba se conociera no solo la posibilidad de enviar tripulación, sino también la de llegar a la Luna y con ello a Marte; sin embargo, cuatro minutos después del despegue, la aeronave explotó.

Este evento no pasó desapercibido por el actor quien lamentó que las cosas no salieran como lo había deseado su empures, pero también dejó claro que estaba seguro que en adelante no solo conseguirá hacer un despegue con éxito, sino también construir un cohete más grande ya que por ahora, Starship contaba con dicha cualidad. Tras ello, dio pie a implicar por regresarle su cuneta verificada, lo que para muchos internautas fue tomado como una burla muy al estilo de su personalidad.

"Querido @elonmusk. Lamento que tu elegante cohete explotó de manera espectacular. Estoy seguro de que construirás uno aún más grande y explosivo. Ahora, ¿puedo recuperar mi marca azul? Significaría mucho para mí. gracias de antemano, sinceramente – c sheen.", escribió.

Antes de comenzar con la eliminación de las palomitas azules, el empresario sudamericano Elon Musk adelantó que algunas cuentas la conservarían sin pagar; ejemplo de ello fue en escritor Stephen King o incluso el basquetbolista LeBron James, los cuales se habain quejado por el pago de Twitter Blue en el marco en que esta. Medida fue anunciada. Aunque son pocos a los que el también duelo de Tesla les dará este 'mantenimiento gratuito', ahora Sheen la ‘levantado la mano para también ser incluido.

Así le respondieron

Al ser una de las personas más activas en Twitter, pues además se trata de su propia empresa, Elon Musk no dudó en responder la petición del actor; sin embargo, dejó claro que ya no habrá más excepciones a la regla ya que, de una manera muy fría, le respondió: "Siento tu dolor", llevando a que internautas remarcaran que sin duda, el trabajo de Sheen en pantalla no es el favorito del que fuera le hombre más rico del mundo pues de serlo, hubiera considerado involucrarlo en los usuarios que seguirán verificados sin pagar.

No obstante, la tarde de este sábado 22 de abril, el actor celebró a través de la misma plataforma que, como si se tratara de un regalo de cumpleaños y Navidad al mismo tiempo, Elon Musk se había retractado y de nueva cuenta de devolvió su verificación, algo por lo que remarcó que esta acción se trataba de un "movimiento de rock" e incluso, se refirió al empresario como un "buen señor". Por supuesto, se asume que no pagará pero seguirá con la deseada insignia.

