Eduardo Capetillo no deja que Biby Gaytán protagonice importante proyecto por ¿celos?

Ciudad de México.- Biby Gaytán saltó a la fama después de aparecer en Timbirche, donde creó una prolífica carrera en la música, para luego probar suerte en la actuación, lo que la llevó a aparecer en algunas novelas de los años 90 como Alcanzar una estrella II, Baila conmigo, Dos mujeres, un camino; y Camila. Recientemente, la famosa tuvo la oportunidad de volver a triunfar en el medio, pero su esposo, Eduardo Capetillo se negó a que esto ocurriera.

La noticia trascendió en el programa Con Permiso, donde Martha Figueroa contó que Gaytán había sido seleccionada para dar vida a 'Sandy' en el musical de Vaselina, el cual es producido por Alejandro Gou y Erik Rubín; dicho proyecto es, posiblemente, el más importante de este año a nivel teatral, debido a que contará con algunos miembros del elenco original de Timbiriche, de 1984, lo que aseguraría gran nostalgia para los fans.

Inicialmente, tanto Erik y Alejandro eligieron a Sasha Sokhol para dar vida a la protagonista, pero ésta se negó, por lo que luego pensaron en Biby Gaytán, ya que, se trataba de una exTimbiriche talentosa y que luce aún más joven que hace varios años, así que se trataba de la opción ideal. Según se dice, los productores la contactaron y ella se mostró emocionada por aparecer en el show, incluso ya estaban hablando de las negociaciones, pero su esposo, el actor Eduardo Capetillo se habría negado.

Y es que, como es bien sabido, Capetillo y Gaytán son conocidos por compartir proyectos juntos y, en caso de no hacerlo, ambos tendrían que estar de acuerdo con la participación del otro. En este caso, el protagonista de Marimar se habría opuesto porque no deseaba que su esposa se reencontrara con su exnovio, Diego Schoening, con quien Biby mantuvo un romance breve a comienzos de los años 90.

Ya ves que (Eduardo Capetillo) es como su medio manager, que no deja que le dé ni el aire y entonces resulta que 'Lalo' se metió, que dijo que no quería que estuviera Diego Schoening en la obra, ya ves que Diego y Bibi fueron novios mucho tiempo, y no quería y dijo que sí entra, pero que no esté Diego, por eso María León va a dar la mayoría de las funciones y en una de esas entra Sasha (Sokhol), pero ellos (Erik y Alejandro) no aceptaron