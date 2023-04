Galilea Montijo impacta a Televisa al hablar de 'infidelidad' de su exesposo tras firmar divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la conductora mexicana Galilea Montijo logró apoderarse de la atención en las redes sociales y del público de Televisa debido a que hace varias horas habló del nuevo rumor de infidelidad que surgió luego de finiquitar su divorcio de Fernando Reina Iglesias. Esta semana se volvió a señalar que el empresario y político había engañado a la estrella tapatía y que había tenido una hija producto de su nuevo noviazgo.

Como se recordará fue el pasado mes de marzo que la guapa mujer nacida en Guadalajara, Jalisco, confirmó que se había divorciado del padre de su único hijo Mateo luego de más de 11 años de matrimonio debido a que su amor se había "transformado". Sin embargo, de inmediato surgieron rumores de que alguno de los dos había sido infiel y él más señalado fue Fernando, quien presuntamente ya tiene una nueva pareja que es más joven.

Hace algunas horas la conductora estelar del programa Hoy fue captada llegando al Aeropuerto de la CDMX luego de conducir los Latin American Music Awards en Las Vegas y de inmediato reporteros se acercaron a ella para preguntarle si era verdad que Reina Iglesias la había engañado: "Pues qué rápido muchacho, ¿no?; no, no se sabe de eso, a mí también me sorprendió, no sé si sea el chisme de la vez pasada, no sé, no voy a hablar de la vida de nadie, menos de él".

Galilea Montijo, su exesposo y su hijo Mateo

Galilea declaró que hasta el momento Reina Iglesias no le ha platicado nada sobre la llegada de un nuevo integrante pues habla con él a diario por cuestiones de su hijo: "Ya es un hombre ya soltero, es un excelente papá, lo único que nos interesa es que los dos seamos felices con nuestros hijos, que es lo más importante", respondió contundente. Sin embargo, los miembros de la prensa continuaron preguntando sobre el tema y ante la insistencia, la tapatía de 49 años declaró que era una mentira el rumor de infidelidad.

"Yo lo que sé es que no es cierto, pero no soy nadie para estar hablando de la vida de la gente, hasta donde yo sé muchachos, no es cierto". Asimismo le preguntaron sobre cuál sería su reacción en caso de que Fer agrande su familia con otra mujer y entre risas declaró: "Si ha de ser así, que me inviten al bautizo, pero no creo". Y dijo que estaría dispuesta a convivir con la nueva esposa de su ex porque son "una familia disfuncional muy funcional".

Por otro lado, 'La Montijo' reconoció que se ha dado cuenta que un divorcio es más difícil de lo que ella imaginaba y por elle prefiere ir "un día a la vez", además de que dijo que se está apoyando de terapia al igual que Mateo: "Ha sido muy difícil, estoy bien, tranquila porque mi hijo está bien, tranquilo, abrazando esta situación, con terapias, él está con sus terapias también... es un duelo, te tienes que ir acoplando a una nueva vida", recalcó luego de negar la infidelidad de su marido.

