Horóscopo para tu signo zodiacal: Mhoni Vidente comparte las predicciones con Mercurio Retrógrado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El fin de semana ya arrancó, y si tienes mucha tensión, dudas o miedo este sábado 22 de abril del 2023, es clave que consultes los horóscopos de Mhoni Vidente para tu signo zodiacal pues ya está en el plano Mercurio Retrógrado. En el horóscopo de hoy encontrarás las predicciones en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes del Universo para ti!

Aries

Aunque no lo creas, querido Aries, cuentas con una gran capacidad en tu corazón para ser amado y amar con intensidad. Deja el miedo y da el paso con esa persona que tanto te gusta y quieres. Hoy es el día.

Tauro

Gran capacidad para compartir con la gente que más valoras, tales como familiares y amigos; buen día en relaciones. Apuros económicos provocados por un delito o problema legal; tenga mucho cuidado.

Géminis

Necesita concentración para acabar ese trabajo que tanto le ha costado, querido Géminis, así que trate de no salir este fin de semana. Cambiará de humor debido a que no ha dormido; no se desquite con los demás.

Cáncer

Pese a Mercurio Retrógrado, querido Cáncer, en este fin de semana recuperará un dinero que le deben, además de que es muy probable que le ofrezcan un ascenso; no dude en decir que si, gran oportunidad para crecer.

Leo

Es clave que este sábado 22 de abril, querido Leo, pongas toda tu atención en ese proyecto laboral que tanto has intentado avanzar. De lo contrario, podrías perder una oportunidad de oro que no se presentará en días.

Virgo

Caerá alguien rendido a sus buen humor y a su forma de ser tan agradable. Busque soluciones para sus problemas financieros; aún está a tiempo para no caer en deudas grandes.

Libra

No se preocupe, tendrá ayuda en su entorno profesional, la cual le ayudará a alcanzar todas las metas que tiene para el fin de mes, querido Libra. Problemas en el estómago a lo largo del fin de semana, evite las bebidas efervescentes.

Escorpio

Todo saldrá muy bien con su pareja, a quien adora y ha demostrado honestidad, de gracias a ese humor y actitud positiva que carga en esta jornada. Revise sus papeles, puede que se pase el pago de una tarjeta.

Sagitario

Láncese por nuevas aventuras laborales; lleva mucho tiempo estancado en problemas del pasado a los que aún no suelta. Tras una dura jornada, dedíquese a dormir, su cara lo necesita.

Capricornio

Mercurio Retrógrado afectará especialmente a los signos de tierra, por lo que, querido Capricornio, tendrás que tomarte las cosas con mucha calma en esta jornada. Trata de pasar más tiempo con tu familia.

Acuario

Estás muy emocionado por alguien que recién conoces y que te ha movido el corazón de una forma especial; vas bien, con calma, no dejes que el miedo te impida disfrutar, querido Acuario.

Piscis

Este sábado 22 de abril será un día complejo para los nacidos en el signo de Piscis, pues podrían tener algunos problemas en temas de amor, ya que no serían correspondidos en asuntos del corazón. Todo con calma.

Fuente: Tribuna