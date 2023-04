Paquita la del Barrio pierde la oportunidad de aparecer en este proyecto por sus graves problemas de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Paquita la del Barrio es una cantante que a lo largo de los años ha conseguido ganarse el corazón de los mexicanos, al grado en el que, es más que probable, que no haya alguien que no se sepa la letra alguna de sus canciones, como Rata de dos patas o Me saludas a la tuya, esto por poner algunos ejemplos. Y aunque la famosa siempre se ha mostrado fiel a su público, la realidad es que últimamente no se ha encontrado del todo bien.

Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, logró resaltar del resto de las cantantes mexicanas por su música, la cual se caracteriza por el género ranchero y otros estilos tradicionales mexicanos, así como por sus letras que expresan su rechazo al machismo y su defensa de los derechos de las mujeres. La estrella comenzó su carrera musical en la década de 1970, formando un dueto con su hermana Viola llamado Las Golondrinas.

Si bien, la celebridad siempre se ha mostrado como una artista incansable, al grado de aparecer en sus conciertos sentada en silla de ruedas, la realidad es que últimamente ha tenido que abstenerse de dar shows debido a sus problemas de salud, entre los que se pueden mencionar: Trombosis pulmonar, dolores en el nervio ciático y una úlcera estomacal la cual, según información brindada por su representante en una rueda de prensa, requiere tratamiento con oxigenación y mucho descanso.

Paquita la del Barrio no asistió a un proyecto por sus problemas de salud

Hace poco tiempo se estrenó el programa Ven Acá, de Eugenia León, que se transmite a través del Canal Once y 22, el cual resalta por llevar invitados de primera línea como Lila Downs, Gudalupe Pineda o Tania Libertad, y aunque se esperaría que Paquita la del Barrio asistiera en algún momento, la realidad es que no ha podido ser invitada el show precisamente por diversos sus problemas de salud.

Este hecho fue retomado por la propia Eugenia recientemente, quien mencionó que le encantaría tener como invitada a Paquita, pero dado a que su salud es notablemente inestable, prefiere evitar causarle molestias a la famosa, por lo que decidió simplemente hablar de ella con sus invitados de ocasión: "Nos encantaría tener a Paquita la del Barrio", mencionó León, "Pero su salud no lo permite. Obviamente, no queremos molestarla".

En su último concierto, la propia Paquita mencionó que para ella era penoso presentarse ante el público sentada, aún así, aseguró que se siente agradecida por el cariño que la gente le sigue enviando pese al pasar del tiempo: "Como pude les cumplí. No me gusta trabajar así, pero la vida es así, la vida nos cobra todo", mencionó la famosa, quien prometió que los aplausos del público se los llevará a su tumba.

Fuentes: Tribuna