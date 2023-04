Televisa en shock: Cecilia Galliano llega a 'Hoy' y hace inesperada confesión de 'Mi famoso y yo'

Ciudad de México.- Hace algunas semanas, la exconductora de Sabadazo, Cecilia Galliano sorprendió a propios y ajenos al convertirse en una de las consejeras del programa Mi famoso y yo, tras esto, la exesposa de Sebastián Rulli logró sacudir a los conductores de Hoy, al dar una inesperada revelación sobre su participación en dicho reality show, el cual, según dice, le ha marcado la vida.

Si bien, la celebridad de origen argentino, ha conseguido ganarse los corazones del público mexicano por su atractivo y carismática personalidad, la realidad es que la famosa cuenta con otra virtud, de la cual, solo quizás el protagonista de Los ricos también lloran y Vencer el pasado ha sido testigo. Y es que, Galliano es sumamente maternal, hecho que ha dejado en claro cada vez que se expresa de sus dos hijos.

Es debido a ello, que tras ingresar a trabajar en Mi famoso y yo, Galliano creó una conexión única con Sael, el niño que ella debe aconsejar. De acuerdo con declaraciones de Cecilia, para Hoy, lo cierto es que desde antes de conocer al niño con el trabajaría, ella ya lo imaginaba y deseaba cubrir todas sus necesidades, por lo que incluso la producción le tuvo que recordar que su rol no era ser madre del pequeño.

Llegó en el momento en que me dijeron que lo iba a conocer yo ya lo soñaba y me lo imaginaba y todos me decían: 'Ceci, no vas a ser su mamá'