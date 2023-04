¿Tienes ropa vieja? No la tires, descubre cómo puedes armar un 'outfit' atemporal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, hasta unos años, las personas hacían todo lo posible para evitar repetir sus respectivos 'outfits', la realidad es que el consumo excesivo de ropa, así como el deshecho constante de la misma, comienza a provocar graves estragos en el medio ambiente. De acuerdo con información del portal del Gobierno de México, se requieren alrededor de 7 mil 500 litros de agua para producir unos jeans.

Según datos del mismo medio, la industria de la moda es responsable del 20 por ciento del desperdicio total del agua a nivel mundial. Por otro lado, la producción de ropa y calzado produce aproximadamente el 8 por ciento de los gases de efecto invernadero. Esto mismo trae como consecuencia que más emisiones de carbono que todos los vuelos y deshechos marítimos a escala internacional juntos, lo que es mucho decir.

Es posible que, en Internet, te hayas encontrado con algunas imágenes sobre los enormes cementerios de ropa que se pueden encontrar en África o en otras partes del mundo y es que si bien, cualquiera pensaría que la opción más viable es reciclar la ropa, el problema es que, para cuando dichas prendas llegan a estos lugares, están prácticamente inservibles, por lo que no se pueden volver a utilizar.

Adapta la chaqueta de tu novio en una hermosa torera para ti

Créditos: Vogue

Tomando todo lo anteriormente mencionado en cuenta, diversos portales de moda han comenzado a incentivar a sus seguidores a no tirar su ropa, así como lo lees. Así que si tienes ropa que consideres pasada de moda, no te preocupes, siempre puedes volver a utilizarla. Como por ejemplo, las playeras de tu novio pueden convertirse en hermosos vestidos de verano con la ayuda de un buen cinturón o bien, puedes utilizar la chaqueta de mezclilla de tu papá y adaptarla a una torera para ti.

Otra prenda que suele visitar muy seguido los clósets son las chaquetas moteras; sin embargo, éstas jamás pasan de moda, por lo que lo más recomendable es que la saques a lucir de vez en cuando con unas botas del mismo estilo a juego, para demostrar lo rudo que puedes llegar a ser. Las blusas de tirantes delgados también suelen ser desechadas frecuentemente, por lo que una gran opción cortar los tirantes y cruzarlos para darle una vista nueva.

Así que, no lo olvides, si lo que estás buscando es tener un clóset atemporal o, simplemente tienes demasiada ropa que ya dejaste de usar hace mucho tiempo, no te preocupes, siempre puedes recurrir a YouTube en busca de tutoriales de moda donde te explican paso a paso cómo darle una vida nueva a tus prendas viejas, incluso si no quisieras volver a usar ese par de jeans, siempre pueden convertirse en un coqueto bolso.

