Tras vender su casa sobrevivir, Talina Fernández llega a 'Hoy' y hace dolorosa confesión

Ciudad de México.- Talina Fernández es una conductora que, desde hace varias décadas ha traído un ambiente hogareño a los programas en los que ha participado, no por nada fue una de las presentadoras predilectas para aparecer en los shows matutinos. Por otro lado, su notable cortesía y carisma, provocaron que el público la identificara como la inconfundible 'Dama del buen decir'; sin embargo, más allá de todo, la vida de la estrella de televisión se ha caracterizado por la tragedia.

Como algunos sabrán, desde que salió de Sale el Sol, la celebridad ha estado batallando para conseguir trabajo, al grado en el que ha aparecido en entrevistas de Venga la Alegría, donde confiesa que, para sobrevivir, tuvo que vender su querida casa en Tequesquitengo, así como también tuvo que vender sus joyas y abrigos de piel. Cabe señalar que todos estos objetos tenían un gran poder sentimental para la famosa.

Si bien, esto ya de por sí es preocupante, la 'Dame del Buen Decir' tuvo que enfrentarse a una de las adversidades más duras de su vida hace casi 18 años, hecho que recordó hace algún tiempo, cuando llegó como invitada al programa matutino de Televisa, Hoy, donde relató cómo se enteró de la prematura y sorpresiva muerte de su hija: la afamada protagonista de telenovelas, Mariana Levy, aquel fatídico 29 de abril del 2005.

Como algunos recordarán, hace casi 20 años, la estrella de Amor Real se estaba preparando para disfrutar de una tarde de diversión junto a sus hijos, algunos amigos de ellos y su entonces esposo, el 'Perru', por lo que prepararon todo para ir a Six Flags, pero en el camino, la histrionista se percató de que un sujeto se le estaba acercando con un arma en la mano, por lo que creyó que la iban a asaltar. Hasta la fecha se cree que dicha impresión le provocó un infarto fulminante.

Esto representó un duro golpe para Talina, quien según sus palabras, en aquel momento se estaba preparando para entrar al aire en el programa Nuestra Casa. De acuerdo con la presentadora de televisión, la estaban maquillando cuando recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Fernández relató que 'El Pirru', se comunicó por teléfono y aunque él intentaba explicarle lo ocurrido, ella no podía entenderle.

Me estaba maquillando para entrar al programa que se llamaba 'Nuestra Casa', entonces me habló 'El Pirru', él sollozaba y yo no le entendía y me decía que los habían asaltado. No entendía si Mariana me mandaba a decir eso, salgo de ahí a medio maquillar y llegó a donde me dijo 'Pirru' que estaban