Golpe a los 'Azules': Querido atleta de 'Exatlón All Stars' tendría que dejar TV Azteca por esto

Ciudad de México.- Tal parece que de nueva cuenta los 'Azules' van a recibir un muy duro golpe durante la competencia deportiva, debido a que se dice a que uno de sus más queridos atletas pronto deberá de decirle adiós a Exatlón All Stars, y por este muy fuerte motivo es que debería de dejar TV Azteca, lo que no tendría para nada feliz a la mayoría de los millones de espectadores de este programa.

Como se sabe, la emisión deportiva de la empresa del Ajusco, esta próximo a llegar a su gran final, en el que se va a conocer al ganador de campeón de campeones, por lo que las tensiones se han estado elevando cada vez más entre todos los atletas y más cuando estos deben de jugarse en competencia el estar en la Villa 360 o el campamento y sobre todo cuando se juegan la supervivencia para mantenerse intactos.

Es por este motivo que semana a semana tanto los integrantes del equipo de los 'Rojos' y de los 'Azules' han estado teniendo fuertes rencillas en pleno programa al aire, además de que han tenido competencias mayormente reñidas, pues ninguno está dispuesto a salir y ser el siguiente eliminado, elevando así cada vez más las tenciones entre los integrantes de este y subiendo el nivel de la exigencia entre todos.

Pero, aunque ninguno quiere decirle adiós a la competencia, lamentablemente ninguno puede evitar que esto ocurra, y este domingo 23 de abril como cada semana, uno de los competidores, ya sea de los escarlatas o los contrarios, van a tener que despedirse del resto de sus compañeros de equipo, y según varias de las cuentas de spoilers en Instagram, en esta ocasión va a ser uno de los azules.

Según lo que informaron estas cuentas de spoilers, sería el reconocido y famoso jugador de futbol americano, Keno Martell, el que no podría conseguir vencer a los otros tres contrincantes con los que se enfrentaría en el duelo de eliminación, por lo que lamentablemente se quedaría a solo un par de semanas de llegar a la gran final de la tan afamada competencia que sigue dando mucho de que hablar.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que aunque el mencionado canal de YouTube suele tener información bastante certera y en más de una ocasión han sido confirmado, al no provenir directamente de la fuente oficial y que la empresa de Ricardo Salinas Pliego no salgan para aclarar lo dicho, no se sabrá con certeza si es cierto o falso hasta que pase al aire la eliminación.

