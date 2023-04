Mercurio retrógrado y era de Tauro: Mhoni Vidente predice la suerte para cada signo zodiacal; toma nota

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una nueva semana dice 'adiós' y con ello, también damos la oportunidad a cosas buenas por llegar a nuestra vida. La astróloga Mhoni Vidente sabe perfectamente que te preocupa saber qué es lo que le depara a tu futuro por eso, con base a tu signo zodiacal fe dirá no solo cómo arrancarás la semana, sino también cómo te afecta la era de Tauro y además la entrada de Mercurio retrógrado. Mucha surte y ¡feliz domingo!

Aries

Este fin de semana has estado rodeado de sentimientos encontrados, no sólo en cuestiones laborales sino también en el aspecto sentimental. La recomendación es que mantengas la calma pues al ser un signo fuerte que se deja llevar por lo impulsivo, te convertirá en alguien más vulnerable; sin embargo, no todo es malo ya que la abundancia está a la puerta de tu hogar.

Tauro

Con tu signo recién entrado, lo que viene para ti es la oportunidad de llevar a cabo todos los proyectos que tenías en mente; sin embargo, pese a que se augura una temporada de mucha abundancia, deberás trabajar en tu humildad y hacer de lado la soberbia, de no hacerlo, podrías opacar tu aura y con ello llevarte a tropezar con más frecuencia. Si estás en pareja, piensa en tener un espacio, te ayudará a aclarar la mente.

Géminis

A pesar de lo que puedas pensar, esta nueva temporada lo que traerá para ti es crecimiento en el aspecto económico; no sólo tu cartera se verá beneficiada sino también deberás tomar en cuenta que podrás hacerte de un patrimonio propio que te dará estabilidad emocional; sin embargo, recuerda que no todo es bueno pues podrías tener problemas en el ámbito de la salud.

Cáncer

Últimamente tu mente y tu corazón han estado afectados por problemas de amores, la buena noticia es que nada es para siempre y el sufrimiento entra en esta categoría. Este nuevo cambio y sobre todo la entrada de mercurio retrógrado, te ayudará a sanar y recobrar la fuerza que crees que habías perdido; solo recuerda que debes alejarte de lo negativo y eso incluye a las personas de mala vibra en tu alrededor.

Leo

La preocupación que te dejaba el no recibir el dinero que habías prestado por fin se va a quedar atrás pues pronto podrías tener noticias que te ayuden a despejar la mente. Ahora que son tiempos de cambio, recuerda que puedes atraer abundancia haciendo cambios de hábitos que te beneficien en el ámbito de la salud. Prueba con una dieta o ejercicio diferentes y verás que la temporada será muy buena para ti.

Virgo

Para ti viene crecimiento profesional en muchos aspectos, pues además de obtener el reconocimiento que tanto habías esperado, también puede haber un cambio en tu economía ya que podría haber un ascenso. Si lo que quieres es un cambio de perspectiva, puedes recibir una propuesta laboral que no deberías rechazar. No te enfoques en la angustia pues todo poco a poco se resuelve.

Libra

Actualmente estás pensando en tener un plan B que te deje una buena derrama económica, por suerte el momento ha llegado y esta es la perfecta etapa para lanzar un emprendimiento, sólo recuerda que te debes rodear de las personas que buscan crecimiento similar al tuyo pues de lo contrario, la envidia podría echar todo abajo. Toma en cuenta realizar trámites como es el caso de tu pasaporte, un viaje al extranjero puede estar muy cerca.

Escorpión

La suerte está de tu lado y por ello debes aprovecharla. El tema de las deudas se puede quedar atrás si te arriesgas a un juego de azar; otra de las maneras que podrían beneficiarte es la venta de algún bien inmueble o incluso un emprendimiento. Son tiempos de renovación que te permitirán dejar las cosas negativas en el pasado. Atraerás más abundancia y buena fortuna si procuras estrenar con más frecuencia.

Sagitario

Hay un aspecto pendiente en cuestiones legales; si estabas preocupado por el resultado, la etapa de Tauro traerá para ti abundancia y buenos resultados. En cuestiones del amor, está muy cerca una persona que además de llenarte de felicidad traerá para ti la estabilidad emocional que tanto habías estado buscando. No tengas miedo al qué dirán toma riesgos.

Capricornio

Si tienes una vida en pareja deberás estar muy atenta ante posibles roces; cualquier cosa podría causar un disgusto con la persona que tienes a tu lado y aunque sea lo más mínimo, podría llevar a ambos a un desenlace que quizá no te agrade. Debes tomar en cuenta manejar tu sentido del humor de la mejor manera, pues lo que para ti puede ser un comentario atinado, para otras personas puede fatal.

Acuario

Últimamente te preocupas por los comentarios que puedas recibir de parte de terceros; sin embargo, debes tomar en cuenta que la única persona a la que debes complacer es a ti mismo. No tengas miedo en arriesgarte a poner en marcha proyectos, buscar un estilo diferente o incluso cambiar de trabajo, sigue tus instintos pues sabes que estos no te fallan. Si estás próximo a cerrar una transacción como es la venta de un auto o un inmueble, piensa en usar los recursos de manera inteligente.

Piscis

Este cambio es para ti sinónimo de una transformación de una manera muy positiva, hay sorpresas en el aspecto económico e incluso amoroso. Si estás soltero pon mucha atención a las personas que están a tu alrededor, ya que hay alguien que no nada más está interesado en ti, sino que además a traerá cosas positivas a tu vida. Si por el contrario ya estás en pareja, se vienen tiempos de armonía para ambos que debes disfrutar al máximo.

