Pleito en Televisa: María León no se queda callada y responde ataques de Romina Marcos en 'VLA'

Ciudad de México.- De nueva cuenta las estrellas de Televisa se han visto envueltas en medio de un fuerte pleito, pues la reconocida cantante y famosa actriz, María León, recientemente no quiso quedarse callada ante una declaraciones de la muy querida y joven actriz, Romina Marcos, de la cual ha dado una contundente respuesta a ataques durante una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría: Fin de Semana.

Como se sabe, el pasado viernes 21 de abril se confirmó al elenco de la obra de teatro de Vaselina, que será dirigida por Alejandro Gou, en la cual María va a interpretar a 'Lupita', y aunque en su mayoría todos recibieron las noticias con aplausos y la llenaron de felicitaciones en las redes sociales, como que fue una gran elección, hubo quienes no estuvieron para nada de acuerdo en verla en el cartel de las celebridades que actuaran en la puesta en escena.

Una de las que no estuvieron felices y lo dejó muy en claro fue la hija de Niurka Marcos, quien en su cuenta de Instagram compartió un video en el que muy molesta señaló que: "Acabo de ver el elenco de Vaselina y estoy muy decepcionada de que no nos estemos dando la oportunidad en el teatro de ver nuevas caras, y la verdad no estoy hablando de mí, sino de otros talentos. No puede ser que obra que sea de Alejandro Gou esté María León", dejando muy en claro que deberían buscar más opciones.

Ante este hecho, en una reciente entrevista con el matutino de TV Azteca, la famosa actriz y cantante mencionó que no le daría importancia a lo dicho por la joven, pues "Yo creo que lo más importante es, para mi, si yo dejo de poner atención en las cosas que me hacen crecer y utilizo esa energía para desacreditar a alguien que está haciendo las cosas padres, entonces va a ser más difícil que yo llegue a lograr lo que quiero", por lo que solo se enfocaría en su futuro.

De igual manera, recalcó el hecho de que ella por su parte va a ignorar los malos comentarios que puedan presentarse, pues está enfocada en su carrera y va "a dedicar hasta el último día mi vida en ser la mejor que puedo llegar a ser, para poder siempre tener el privilegio de estar en este lugar que me hace feliz y la queso", haciendo alusión a la juerga actual de decir y "la que soporte", señalando finalmente que estaba agradecida con las oportunidades que tiene.

Finalmente, a través de su cuenta de Twitter dejó otro fuerte mensaje para la joven, la cual señaló que es momento de que entre todos los colegas, mujeres y seres humanos se debe de "Glorifiquemos los logros de las personas que queremos, de las mujeres que están cumpliendo sus sueños en esta industria tan complicada , seamos sororas, empáticas y entendamos que detrás de cada momento de éxito existen muchos años de trabajo, fracasos, sacrificios y disciplina".

Fuente: Tribuna del Yaqui