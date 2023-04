Tras amenazar con quitarse la vida, destrozan a afamado cantante por ¿sentirse orgullos de México?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos días, un famoso actor se convirtió en tendencia en Twitter por desaparecer durante 12 horas, lo que provocó una movilización policíaca en su país de origen. Más tarde se supo que la celebridad habría amenazado con quitarse la vida. Al día siguiente, el famoso fue encontrado con vida y se justificó aclarando que, en realidad, había dejado su teléfono en el interior de su auto, por lo que no notó que todos sus conocidos lo estarían buscando.

Se trata de la estrella juvenil, Drake Bell, quien obtuvo fama mundial tras protagonizar la serie de comedia de Nickelodeon, Drake & Josh, en donde daba vida a un adolescente que era un musico sumamente talentoso y exitoso con las chicas, el único problema es que era algo irresponsable, mientras que su hermano, 'Josh' era sumamente inteligente, aunque un poco más tímido. La química entre ambos actores generó un éxito inmediato entre el público.

A raíz de esto, Drake catapultó su carrera como cantante y lanzó su disco It's Only Time, el cual fue un gran éxito en México, donde los fanáticos jamás dejaron de sentir un gran cariño por el famoso, ni siquiera en sus peores momentos, cuando tuvo un accidente y se retiró temporalmente de la música o cuando fue acusado de acosar sexualmente a una menor, delito del cual fue exonerado al final, puesto no encontraron pruebas de su culpabilidad.

Drake Bell enciende las alarmas tras desaparecer

Como algunos recordarán, hace algunos días, Drake Bell desapareció, motivo por lo que se activó una movilización policíaca. Aquel día, el nombre del actor de El show de Amanda se convirtió en tendencia en México, donde sus fans se mostraron sumamente preocupados por su bienestar. Al final de todo, la situación se aclaró y se supo que el intérprete de I Know y Makes Me Happy se encontraba a salvo.

Parece ser que el cariño del público mexicano le llegó fuerte y claro a Drake, quien ni cortó ni perezoso vino de vacaciones a México, noticia que dio a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde se declaró feliz de estar en la República y dejó entrever sus intenciones de mudarse de este lado de la frontera, haciendo especial énfasis en que esta nación era "mucho mejor que Estados Unidos", algo que fue considerado como un insulto por algunos.

¡Por fin en México! Necesito convertirlo en mi hogar. ¡Es mucho mejor que los ESTADOS UNIDOS!

Esta situación provocó que varias personas criticaran al famoso por hacer menos a su propia nación, mientras que unos cuantos mexicanos le pidieron que no se mudara, puesto actualmente, México vive un fuerte problema de gentrificación, motivo por el que las viviendas en la CDMX dejaron de ser asequibles desde hace muchos años. Mientras que algunos más lo apoyaron y hasta se mostraron emocionados con la idea de que Bell convirtiera al país gobernado por AMLO como su lugar de residencia.

