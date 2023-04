Zendaya deja la actuación y vuelve al escenario: Tras 7 años lejos, la actriz llega a Coachella

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de haber estado siete años lejos de conciertos, aunque no del todo de la música, la famosa actriz y muy reconocida cantante, Zendaya, recientemente esta logró causar un gran revuelo en las redes sociales, debido a que le acaba de decir adiós a la actuación para poder volver a los escenarios, debido a que la joven sorprendió con su llegada sorpresa al penúltimo día de Coachella.

Como se sabe, este fin de semana se darán los últimos conciertos del famoso festival anual de música que se realiza en Indio, California, en donde uno de los que estaban en el cartel de llegada y previsto para ver sobre el escenario fue el reconocido cantante Labrinth, el cual llevó de sorpresa a grandes celebridades con los que ha tenido la oportunidad de colaborar, como lo fue la cantante Sia, con la que tiene el tema Thunderclouds.

Pero, aunque la intérprete de Chandelier fue tema de conversación y también causó mucha sensación entre los presentes, pues este marcó el regreso de la joven sobre los escenarios después de siete años en los que se ha enfocado su carrera principalmente en la televisión y el cine, con películas como Spider-Man y series como Euphoria, que se puede ver en HBO, para la cual creó el tema All For Us.

Fue precisamente el tema que realizó para la tan afamada serie adolescente, que ha tenido un rotundo éxito, el cual interpretó junto al cantante, además de I'm Tired, temas musicales que la gente no dudo en corear a su lado, mientras que saltaban y gritaban emocionados por la presentación que ambos artistas estaban presentando para el público que lucía encantado con la presencia de ella.

Para tal presentación la actual pareja del también famoso actor, Tom Holland, lució espectacular usando un hermoso vestido rosado que le llegaba por encima de la rodilla, el cual además tenía un n corpiño de corsé y una camiseta sin mangas blanca debajo, lo que la ha hecho acreedora con miles de halagos por parte de sus millones de seguidores en las redes sociales y los asistentes al tan esperado concierto.

Por su parte, la famosa actriz y cantante a través de su cuenta de Instagram lanzó un comunicado llena de agradecimiento por la invitación que recibió por parte de Labrinth para poder formar parte del masivo evento que año con año lo esperan millones alrededor del mundo, y también al resto de sus fans por haberla apoyado en todo momento y haberla recibido en el Coachella.

No puedo expresar lo suficiente mi gratitud por esta noche mágica. Gracias a mi hermano @labrinth por invitarme y brindarme el espacio seguro más hermoso para estar nuevamente en un escenario. Y a la multitud esta noche... Wow. Mi corazón está lleno, no puedo agradecerles lo suficiente por el amor que recibí esta noche, hizo que mis nervios se derritieran. Estoy muy agradecida", expresó en Instagram.

