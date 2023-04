Bomba en Televisa: A 1 mes de la muerte de 'Chabelo', su hijo manda duro recadito a su media hermana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Xavier López 'Chabelo' no ha dejado de estar en tendencia en los medios de comunicación luego de su inesperada muerte el 25 de marzo pasado y ahora que está a punto de cumplirse un mes de su fallecimiento, su hijo Xavier López Miranda dejó en shock al hacer fuertes declaraciones en contra de su media hermana Lesly Pérez. Como se sabe, la joven nació fruto de una aventura que tuvo el exconductor de Televisa con una mujer llamada Oralia Pérez.

En días pasados la hija no reconocida del actor de Pepito y la lámpara maravillosa reapareció en los medios debido a que hizo fuertes revelaciones en el canal de YouTube Inradiable, donde la mujer contó que pese a los problemas legales que en algún momento llegaron a tener, su deseo era buscar al 'Amigo de todos los niños' para pedirle perdón si es que en algún momento lo hirió y dijo que también quería hacerle saber que ella misma ya lo había perdonado.

Pero entrando en más polémica, Leslie destapó el lado más oscuro del presentador del programa En familia con Chabelo y es que contó que su finado padre no quería que ella naciera. Sí, la joven dijo que el famoso le dio dos opciones a su mamá, que eran tener al bebé sola o interrumpir el embarazo. Tras destapar esta controversia, hace algunas horas otro hijo de 'Chabelo' rompió el silencio y le mandó un certero mensaje.

Xavier López Miranda habló con los medios de comunicación sobre las recientes declaraciones que otorgó Lesly y dejó muy en claro que no está nada contento con sus revelaciones: Yo creo que todos estamos tristes, creo que ella está en su derecho. Las cosas entre ella y mi padre se arreglaron hace mucho tiempo con abogados y demás. Nada, mandarle un abrazo y todo mi respeto y mis condolencias", expresó durante su paso por la alfombra de las 100 funciones de la obra La Clase.

Sobre una posible reunión entre sus hermanos y la hija no reconocido de 'Chabelo', el productor descartó que se vaya a dar pronto: "Mira, la verdad es que hasta ahorita no se dio y no creo que se vaya a dar, así que no sé, las puertas están abiertas, pues con muchas ganas la verdad de que la gente venga a ver la obra", dijo. Por otra parte, Xavier López Miranda confesó que los planes para realizarle un homenaje a su famoso padre siguen en pie.

"Hay pláticas, todavía no hay nada definido, yo esperaría a que, la logística no se cuadró, estamos en plática con ellos, tienen muchas ganas de hacerlo ellos, tenemos muchas ganas de hacerlo nosotros, más adelante veremos a ver qué pasa", declaró y finalmente confesó cómo está sobrellevando la pérdida de su padre: "Duele, y duele todos los días, pero ahí vamos, si algo me enseñó mi padre es que el show debe continuar y aquí estamos".

