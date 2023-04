Cansado de los rumores, Leonardo Lozanne hace brutal confesión de su relación con Sandra Echeverría

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La semana pasada explotó un escándalo que relacionaba a la actriz y cantante, Sandra Echeverría, al actor, Leonardo de Lozanne, y a Karla Souza, derivado de esto, muchas cosas pasaron, una de ellas fue la pelea en Twitter que la protagonista de El Clon y La fuerza del destino, tuvo con la productora de Ventaneando, Iyari González y con el conductor del show de espectáculos, Ricardo Manjares. A raíz de ello, el famoso decidió salir y poner punto final a la serie de especulaciones que lo han rodeado durante todo este tiempo.

Como algunos recordarán, la semana pasada, la conductora de Pinky Promise, Karla Souza, fue como invitada al podcast de Roberto Martínez, donde reveló que se encontró con una celebridad en un avión, quien le confesó que le fue infiel a su pareja y que por eso se había separado de ella, aunque no dijo de quién se trataba; sin embargo, rápidamente, varios medios comenzaron a señalar a Lozanne, quien se separó de Echeverría a finales del 2022.

Esto conllevó a que Sandra negara todo y a acusar a Ventaneando de ser un programa amarillista que busca desesperadamente una nota para elevar el rating, esto provocó una pelea entre Echeverría, Ricardo Manjares e Iyari González, en la que se dijeron de todo. Finalmente, la cantante del regional mexicano decidió cerrar la conversación indicando que jamás se expresaría mal de su aún esposo, a quien le tiene mucho amor y cariño.

Leonardo Lozanne y Sandra Echeverría se divorciaron a finales del 2022

Por su parte, Lozanne decidió romper el silencio cuando se dirigía a la alfombra roja de las 100 representaciones de La Clase, obra de teatro protagonizada por José Eduardo Derbez y producida por Xavier López Miranda, en el Centro Cultural Manolo Fágregas, donde aprovechó para aclarar de una vez por todas si, en realidad, le había sido infiel a la madre de su hijo, a lo que respondió que no: "Nunca en mi vida me la he encontrado (a Karla Souza) en ningún avión".

Lozanne aprovechó la ocasión para señalar que Karla es muy educada, por lo que no quería revelar el nombre de quien le contó sus confidencias, aunque sí destacó que podían preguntarle si Leonardo, específicamente, había sido quien le habló de una supuesta infidelidad: "Ella va a decir que no", aseguró con total convicción el famoso. Acto seguido, fue cuestionado si, en algún momento, habría engañado a Sandra, cosa que también negó.

Claro que soy fiel, sí totalmente, aunque me la hubiera encontrado no le hubiera contado mi vida a Karla

Finalmente, Lozanne reveló que únicamente se ha encontrado a Karla Souza un par de veces en su vida, una de ellas fue en Miembros al Aire, hace ya casi una década, y en alguna otra ocasión, pero aseguró que jamás fue en un avión. La celebridad concluyó su confesión destacando que el rumor había surgido originalmente a través de un medio "patito" con poca credibilidad, por lo que todo el asunto le parecía divertido.

