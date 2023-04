Con el sentimiento a flor de piel, Ninel Conde llega a 'VLA' y hace inesperada revelación sobre su hijo

Ciudad de México.- Este lunes, 24 de abril, la afamada cantante y actriz, Ninel Conde, estremeció a los conductores del programa matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, al hacer una inesperada revelación relacionada con su pequeño hijo Emmanuel Medina, a quien concibió con el empresario Giovanni Medina, mismo que desde hace algunos años se ha encargado de limitar las visitas de la estrella de Rebelde con su pequeño.

Como algunos recordarán, desde hace varios años, 'El Bombón Asesino' sostiene un pleito legal con su expareja, Giovanni Medina, de quien se habría separado hace algún tiempo porque, supuestamente, el empresario habría sido una persona violenta, quien la atacó en varias oportunidades. A su vez, la famosa reveló que Medina le impidió en varias ocasiones ver a su hijo, por lo que hasta llegó a solicitar ayuda al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Lo último que se supo sobre los pleitos legales en que ambos se vieron involucrados fue que Ninel Conde podía visitar a su hijo una vez, cada cierto tiempo y siempre en compañía de un trabajador social y el propio Giovanni Medina, quien cuenta con la custodia completa del menor de apenas 8 años. Recientemente, la cantante fue captada en las calles por los reporteros de Venga la Alegría, por lo que no es de extrañarse que le hayan preguntado sobre cómo avanzaban las visitas con su pequeño.

Evidentemente incomoda con la pregunta, Ninel respondió que no podía hablar del tema, esto debido a que se trata de un asunto legal, pero confirmó que mantiene las visitas con su hijo, incluso recalcó que su anhelo es poder estar con él cada vez que viaja a México y recalcó que su deseo se poder disfrutarlo el mayor tiempo posible, pese a que, hasta donde se sabe, Conde tenía acceso al infante 2 horas por vez.

Cuando dices con todo respeto, sabes que ya valió. Sabes que de ese tema no puedo, no quiero entrar en muchos detalles, pero pues obviamente siempre va a estar ese anhelo. Pero gracias a Dios cuando estoy en México me permiten verlo y pues... disfrutarlo lo más que pueda.