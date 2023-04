Drama en Televisa: Productor pone un estate quieto a Romina Marcos tras arremeter contra María León

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El drama sigue creciendo dentro de Televisa, pues el famoso productor de teatro musical, Alejandro Gou, recientemente demostró que no está de acuerdo con ciertas declaraciones, por lo que no dudó en ponerle un estate quieto a la famosa actriz y bailarina, Romina Marcos, ante los ataques que lanzó hace un par de días en contra de la talentosa cantante y querida actriz, María León.

Como se sabe, el pasado viernes 21 de abril se confirmó al elenco de la obra de teatro de Vaselina, que será dirigida por Gou, en la cual María va a interpretar a 'Lupita', hecho que molesto a la hija de Niurka Marcos, pues a través de sus redes sociales mencionó que: ""Acabo de ver el elenco de Vaselina y estoy muy decepcionada de que no nos estemos dando la oportunidad en el teatro de ver nuevas caras, y la verdad no estoy hablando de mí, sino de otros talentos. No puede ser que obra que sea de Alejandro Gou esté María León".

Ante este hecho, la famosa cantante de Piérdeme el Respeto dejó muy en claro que no iba a dejar que los comentarios de Romina la afectaran, ya que ella cree firmemente "que lo más importante es, para mi, si yo dejo de poner atención en las cosas que me hacen crecer y utilizo esa energía para desacreditar a alguien que está haciendo las cosas padres, entonces va a ser más difícil que yo llegue a lograr lo que quiero", destacando que seguiría haciendo lo que mejor sabe hacer.

María León y Romina Marcos. Internet

Pero no solo León decidió darle respuesta, sino que a través de su cuenta de Twitter, Alejandro retomó el video de las declaraciones de Romina y lo que le dijo la exparticipante de ¿Quién es la Máscara?, para él también dejar muy en claro que no iba a tomar estas declaraciones como un ataque y seguiría dándoles personajes a la actriz porque se los merecía y se los ganaba a pulso con todo el talento que tiene.

De igual manera dejó en claro, que aunque para él, María es un gran talento que merece los personajes que se le otorgan pues se los gana con talento, él también está dispuesto a darle la oportunidad a nuevos talentos, y por supuesto que los verá y escuchará si le hablan y piden oportunidad, dejando en claro que él busca talento y si se ganan el puesto no tendrá reparos en darles la oportunidad a esos nuevos.

María León, @Sargentoleon, se ha ganado cada papel a pulso y dedicación, reto a quien crea que lo haga mejor que ella, con gusto le doy la oportunidad de demostrarlo", expresó Gou.

Cabe mencionar que hasta el momento la reconocida exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy no se ha pronunciado ante las respuestas que recibió por parte del productor musical como de la reconocida actriz y cantante, pero se espera que muy pronto esta salga a dar declaraciones sobre lo que ambos han dicho con respecto a lo que piensa a lo que ambos respondieron de forma tan contundente.

Fuente: Tribuna del Yaqui