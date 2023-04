¿Gustavo Adolfo Infante estará en 'La Casa de los Famosos'? Esto se sabe de su regreso a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso periodista Gustavo Adolfo Infante de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de todos los medios de comunicación pues se han filtrado más detalles de su supuesto regreso a Televisa. De acuerdo con información del periodista Álex Kaffie, el líder de De primera mano estaría a punto de abandonar las filas de Imagen TV debido a que podría participar en la primera temporada de La Casa de los Famosos en la televisora de San Ángel.

En días pasados la conductora Verónica Gallardo filtró a través de su canal de YouTube, que Gustavo podría dejar el Canal 3 pues presuntamente lo vieron en las instalaciones de Televisa, específicamente estuvo en el área donde se firman los contratos: "La semana pasada lo vieron que llegó al sexto piso... En el sexto piso está todo lo administrativo de Televisa, absolutamente todo, es donde entras a firmar un contrato porque ya te pusiste de acuerdo con el productor, con ejecutivos, de cuánto te van a pagar", explicó.

Poco después el conductor de 58 años, quien tiene una fuerte y añeja rivalidad con Pati Chapoy, salió a confirmar que sí había estado en la empresa de Emilio Azcárraga Jean pero no dio más detalles ni confirmó a qué proyecto se uniría: "No tengo por qué explicarle a nadie nada de lo que haga, si tengo citas laborales o no laborales en Televisa o en la BBC de Londres, o donde sea, yo lo explique en tiempo y forma a quien se lo tenía que explicar", dijo mediante sus redes sociales.

Elenco de 'De primera mano'

Fue hasta este lunes 24 de abril que se tuvo más información de su regreso al Canal de Las Estrellas y todos los televidentes tienen altas expectativas ya que se especula que Adolfo Infante se unirá a un reality. De acuerdo con información que filtró Kaffie a través de su columna en El Heraldo de México, el conductor dejaría Imagen TV por La Casa de los Famosos: "Me entero que el señor Gustavo Adolfo Infante recientemente ha estado tres veces en Televisa San Ángel. La razón siempre ha sido la misma: negociar su participación en La Casa de los Famosos".

El llamado 'Villano de los espectáculos' resaltó que Gustavo no la tendría fácil para dejar DPM, Sale el Sol y El minuto que cambió mi destino, ya que presuntamente él es uno de los "que más gana" en esta empresa y además es un consentido de los altos mandos de Imagen: "El autonombrado periodista de las exclusivas tendrá, imagino, que pedirle permiso a los poderosos ejecutivos de Imagen Televisión para poder 'dobletear'".

Cabe resaltar que hasta el momento Gustavo no ha dicho nada sobre su llegada a este polémico programa de telerrealidad, cuyas primeras tres temporadas fueron exclusivas de Telemundo. Entre otros posibles participantes de La Casa de los Famosos se encuentran personalidades como el conductor Paul Stanley, la influencer Manelyk González y las actrices Raquel Bigorra y Lorena Herrera. ¿Quién de estos cinco famosos es tu favorito?

Fuente: Tribuna