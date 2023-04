Pareja de futbolista del Bayern Munich lo acusa de infiel y hasta revela el nombre de su amante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lucas Hernández es un futbolista profesional francés que milita en el Bayern Munich de Alemania, club con el que no la esta pasando muy bien últimamente debido a los malos resultados deportivos que acumulan y que los tienen fuera ya de dos torneos importantes y también en riesgo de perder un título que hasta hace no mucho parecía que podrían obtener de forma segura, pero parece que sus problemas deportivos no son los únicos con los que debe lidiar.

A todo esto se le suman ahora dificultades en su relación de pareja, más aún con una impactante revelación de parte de su pareja, la influencer española Amelia Lorente, quien lanzó una fuerte acusación contra el futbolista a quien exhibió en internet por supuestamente haberle sido infiel, y hasta mencionó el nombre de la que sería su amante, por lo que de inmediato el futbolista se convirtió en tendencia.

A través de una historia en Instagram, Amelia Lorente escribió: “Ya puedes dejar de jugar a dos bandas, Lucas Hernández. Te lo regalo, Cristina Buccino". Por si no fuera suficiente, también lo acuso de ser un mal padre, pues le recordó que no ha estado al pendiente de sus hijos. "No te olvides que tienes dos hijos que no vienes a ver”, reclamó en la misma historia en donde arrobó a ambos.

La acusada en esta historia de instagram es Cristina Buccino, una modelo italiana de 37 años con la que el futbolista francés interactuó en las redes sociales, incluso horas antes de la publicación de Amelia. Esta no es la primera vez que ambos protagonizan un escándalo, ya que así ha sido desde que el futbolista militó en la liga española y desde entonces han tenido problemas.

Según revelaron medios españoles, la pareja se ha separado y después se les ve juntos de nuevo de forma intermitente, pero parece que en esta ocasión la relación no podrá salvarse nuevamente. En redes sociales no se aprecian fotografías de la pareja, al menos en las publicaciones más recientes. Mientras tanto, el jugador no se ha pronunciado al respecto, tampoco la modelo italiana ha reaccionado a lo ocurrido.

Fuente: Tribuna, Semana