Se divorció: Tras firmar con Televisa y llegar a 'Hoy', actriz vuelve a TV Azteca y se une a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien lleva desde 2012 sin firmar contrato en TV Azteca y que hace algunas semanas estuvo en el programa Hoy, dio un duro golpe a la audiencia de Televisa debido a que este lunes 24 de abril apareció en el programa Ventaneando de Pati Chapoy. La también modelo mexicana se confesó sobre temas del amor y es que hace algunos años vivió un difícil divorcio.

Se trata de Geraldine Bazán, quien comenzó su carrera en la televisora de San Ángel siendo parte de melodramas como Corazón Salvaje, María la del barrio, Mi pequeña traviesa y Camila. Después también trabajó para la pantalla del Ajusco actuando en novelas como Como en el cine, Dos chicos de cuidado en la ciudad, La mujer de Judas, entre otras. Además hasta estuvo en Telemundo haciendo varias series.

Hace un tiempo se especuló que Geraldine dejó de ser invitada a trabajar a Televisa tras su polémico divorcio de Gabriel Soto, el cual presuntamente provocó que los productores la catalogaran como "problemática" pero el pasado 2022 dejó en claro que no había ningún veto en su contra pues fue contratada como la nueva protagonista de Corona de lágrimas. Además hace unas semanas estuvo en el foro del matutino de Las Estrellas.

Pero la tarde de este lunes 24 de abril Bazán dio un fuerte golpe a la televisora debido a que reapareció en el Canal Azteca Uno a través de una entrevista exclusiva que dio a reporteros de Ventaneando. La actriz de 40 años se sinceró y reveló si su corazón está ocupado, ya que en los últimos meses ha dado mucho de qué hablar gracias a su vida sentimental. Luego de que Alejandro Nones fuera señalado como su galán, en los últimos días el nombre de Emmanuel Palomares ha sonado muy fuerte como el nuevo dueño de su amor.

Un video del after party de los Premios Platino de España mostró la cercana convivencia que existe entre Geri y el venezolano, por lo que al mostrarse bailando muy pegaditos, las especulaciones no se hicieron esperar. Sin embargo, ante las cámaras de TV Azteca la mexicana dejó claro que Emmanuel no es su novio: "Estoy muy bien, no estoy sola, tampoco soltera, él no tiene nada que ver dentro del espectáculo, creo es importante también respetar la privacidad de la gente que no es parte, porque no crean no es fácil

Pero ante la insistencia de otros medios por conocer la identidad del hombre que ocupa su corazón, la intérprete recalcó el motivo por el que no brindará más detalles sobre su vida amorosa: "Desde hace un tiempo prefiero mantener mi vida personal, en lo personal... Entonces, cuando estás con alguien que no tiene una vida pública es muy importante respetar la privacidad, porque una vez que cruzas esa pequeña línea de romper la privacidad de alguien, es muy difícil recuperarla", declaró Geraldine.

Captura: YouTube Ventaneando

Fuente: Tribuna