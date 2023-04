¡Se hartó! Tras burlas, Victoria Ruffo da fuerte mensaje a Eugenio Derbez y deja en shock a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Victoria Ruffo de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de todo Televisa y de diversos medios de comunicación debido a que recientemente hizo fuertes declaraciones sobre su exesposo Eugenio Derbez, con quien lleva casi tres décadas de pleito. La llamada 'Queen de las telenovelas' fue contundente y tachó al productor y actor mexicano de ser una persona sumamente "imprudente".

En un reciente encuentro con la prensa la intérprete de melodramas como La Madrastra y Corona de lágrimas fue cuestionada sobre si su hijo José Eduardo Derbez le informó que Eugenio le mandaba las condolencias por la pérdida de su madre y ella dijo que no se enteró del mensaje de su ex: "No, pues no me dijo nada, yo hasta dije '¡qué poca abuela, pero bueno, hay un Dios que todo lo ve!'", contestó a su paso por la alfombra roja de las 100 representaciones de la obra de teatro La Clase.

Sin embargo, otro periodista le hizo mención con respecto a que el integrante de la Familia Derbez prefirió hacerlo así por no ser impertinente, Victoria fue contundente y respondió: "Ay, pues si siempre ha sido imprudente, o sea, todavía hay muchas que limpiar después de 30 años". Por otro lado la famosa de 60 años dijo que sí le gustaría formar parte de alguna temporada de la serie donde Eugenio convive con sus hijos y esposa Alessandra Rosaldo:

Ah, sí, si me invitan yo voy de viaje con los Derbez, claro", dijo sarcástica.

Ruffo también explicó que continúa sobrellevando su duelo por la muerte de su madre, Guadalupe Moreno. Por lo que, a casi dos meses de su sensible pérdida, la actriz se sinceró con la prensa y reveló cómo ha pasado este tiempo de tristeza para toda su familia: "Unos días bien, otros días mal, pero sí agradeciendo también a la vida que mi mamita nos vivió mucho tiempo, estuvo con nosotros siempre, muy unida, y pues bien dentro de todo", explicó la artista.

La esposa de Omar Fayad, exgobernador del estado de Hidalgo, fue cuestionada sobre si ha sentido la presencia de su mamá, tal como le pasó a Maribel Guardia con su hijo Julián Figueroa, pero ella dijo que no: "Mi mamita está conmigo todo el día y todos los días, así algo específico de sentir algo no, Gaby sí, pero (mi hermana) Gaby estaba más cercana a ella porque vivían juntas, entonces sí, pero no, hasta ahorita no", respondió.

Y justamente al hablar de la pérdida que vivió la actriz costarricense, Victoria confesó que ya se puso en contacto con ella para expresarle su apoyo ante la partida de su único hijo de 27 años: "Le mandé un mensaje diciendo que lo sentía mucho y qué pues que la quiero mucho, que la amo, que es una mujer maravillosa como amiga, como trabajadora, como mamá, como todo, la verdad es de admirar", refirió Victoria.

