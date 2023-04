Sebastián Yatra pone punto final a los rumores y confiesa si en verdad fue a la fiesta de Luis Miguel

Comparta este artículo

Madrid, España.- El pasado 19 de abril, Luis Miguel celebró a lo grande sus 53 vueltas al sol, gracias a una exclusiva fiesta que su amada pareja, Paloma Cuevas, le organizó en España. Como suele ocurrir en este tipo de casos, no cualquiera fue admitido en la glamurosa reunión; sin embargo, resonó fuerte que el cantante colombiano, Sebastián Yatra habría acudido a la celebración, esto debido a que fue visto en el mismo lugar en donde la fiesta se llevó a cabo.

Recién el pasado fin de semana se celebraron los Premios Platino de Madrid, sitio en donde grandes estrellas se dieron cita, entre ellos se pueden mencionar a Emmanuel Palomares, Geraldine Bazán, Poncho Herrera, Ana de la Reguera, Omar Chaparro, Aislinn Derbez y el cantante de Dos oruguitas, Sebastián Yatra, quien fue interceptado por la prensa, debido a que deseaban saber si, en realidad, había asistido a la lujosa fiesta de 'El Sol'.

Luis Miguel celebra su cumpleaños 53 con Paloma Cuevas

Lamentablemente para muchos, Yatra no estuvo invitado a la fiesta, de hecho, el famoso reveló que no tenía ni idea de que Luis Miguel habría celebrado sus 53 años en estos días, por lo que aprovechó la intervención de las cámaras para pedir que si realiza alguna celebración relacionada a ello, le avisaran o lo invitaran. Y, para dejar en claro que no asistió, aseguró que no tenía idea de lo que los reporteros le hablaban.

¿LuisMi celebró su cumpleaños en estos días?, ¿enserio?, apenas me estoy enterando, ¡wow!, sí, si hace un cumpleaños me avisan para ir, me invitan. Yo no sé de qué me están hablando, es que sigo así, no, no tengo ni idea

Ya entrados en el tema de Luis Miguel, los reporteros aprovecharon la ocasión para preguntarle al colombiano si tenía planes de cantar un tema con el intérprete de La incondicional, La chica del bikini azul y Cuando calienta el sol, a lo que él respondió que grabar un dueto con Luis Miguel es un sueño que muchos cantantes tienen, por lo que, si el 'Sol' le propusiera la idea, él no se negaría, al contrario, estaría dispuesto a todo.

Ese es sueño de cualquiera, cantar con Luis Miguel, eso si es una realidad, es un artista mítico, yo siempre digo, por ejemplo, si a uno le dicen, ¿si pudieras hacer algo o ser alguien por un día?, si uno está hablando de fútbol, es ser Messi por un día, para sentir cómo se siente jugar como Messi, y si uno dice cantantes, es Luis Miguel por un día para sentir cómo se siente cantar de esa forma tan espectacular y que ha representado a México y a Latinoamérica por muchos años

Sebastián Yatra revela que no planea lanzar dueto con Luis Miguel

Si bien, Yatra no lanzará ningún dueto con Luis Miguel (que se sepa) el cantante anunció que sí estaba trabajando en una colaboración con otro artista, aunque no dio demasiados detalles sobre de quién se trataba o sobre el tema en cuestión, pero se mostró confiado y aseguró que dicha pieza musical podría convertirse en uno de sus más grandes hits, esto debido a que pondrá bailar a todo el mundo.

Según declaraciones de Sebastián, dicho tema pertenecerá al genero merengue y cuenta con ritmos muy alegres, casi similares a los vistos con Tacones rojos, motivo por el que los fans tendrán que esperar para poder deleitarse con la nueva canción. De acuerdo con palabras de Yatra, este tema será estrenado para la próxima temporada de verano, lo cual coincide con la temporada de vacaciones, la playa y la alegría.

