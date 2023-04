Shock en TV Azteca: Aleks Syntek hace polémica revelación de Ingrid Coronado y Fernando del Solar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en TV Azteca todos han quedado en completo shock, debido a que hace poco el famoso cantante, Aleks Syntek, en una entrevista sorprendió a todos al hacer una polémica revelación sobre el matrimonio entre la famosa presentadora y escritora, Ingrid Coronado, y el hoy difunto conductor de TV, Fernando del Solar, cuando este enfrentó su diagnóstico de cáncer.

Como se sabe, por muchos años del Solar y Coronado fueron una de las parejas más sólidas del medio artístico, pues ante las pantallas de Venga la Alegría y Sexos en Guerra, donde compartieron créditos en la conducción, siempre mostraron la gran química y amor que había entre ellos, hasta que repentinamente todo esto se vino abajo y cuando él estuvo enfrentando su cáncer de pulmón anunciaron que iban a separarse.

Ante este hecho, la pareja en ningún momento se pronunció sobre los motivos de su ruptura, pero corrieron muchos rumores en los que a ella la dejaron como la mala de la historia, quién supuestamente trataba muy mal al padre de dos de sus tres hijos, incluso la viuda de él, Anna Ferro, señaló que a ella él le contó que Coronado lo mandó a otro cuarto a dormir por que no toleraba la máquina que necesitaba para respirar y que supuestamente jamás quiso cuidarlo y lo abandonaba por horas mientras él sufría.

Fernando, Anna e Ingrid. Internet

Y aunque la expresentadora de Televisa ha mencionado que no es la mala de la historia y se ha defendido de Ferro, afirmando que hay cosas que la gente no vio sobre su expareja, aún hay muchas reservas sobre su versión y en su mayoría siguen atacándola por este motivo, sin embargo, ahora que el famoso cantante antes mencionado en una reciente entrevista habría dejado en claro que cuando este enfrentaba la terrible enfermedad ella habría sido maltratada y no al revés.

Esto pues en una entrevista, este mencionó que lamentablemente el exconductor del programa Hoy vivió un tormento no solo de incertidumbre por su vida y su salud, sino que también estuvo muy enojado con la vida por este diagnóstico y que esa furia que tenía la descargó con la madre de sus hijos, afirmando que comenzó a culparla por el hecho de haber desarrollado cáncer, haciéndola sentir como que ella se lo provocó.

Y aunque el intérprete de Loca mencionó que Fernando era su amigo, tuvo varios momentos de flaqueza en su fe por la ira ante su situación, hecho a lo que hasta el momento no se ha pronunciado Ingrid no se ha pronunciado, ya sea para confirmar lo que acaba de confesar Aleks o desmentirlo, aunque no se cree que salga a hablarlo, pues suele mantenerse al margen cuando se habla sobre el padre de sus hijos.

