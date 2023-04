Antes de morir, 'Chabelo' exhibió a Paola Rojas y la llamó "gorrona" en plena entrevista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes, 25 de abril, se cumple exactamente 1 mes de la muerte del amigo de todos los niños, Xavier López 'Chabelo', quien perdió la vida después de sufrir unas complicaciones abdominales, lo que derivó en un choque séptico que le arrancó la vida rápidamente, esto según información de su hijo, el productor de teatro, Xavier López Miranda. De acuerdo con las declaraciones del hombre, el famoso conductor habría muerto rápidamente y en paz.

A más de 4 semanas de este lamentable evento, el actor de Pepito y la lámpara maravillosa no ha sido olvidado por sus fieles seguidores en Instagram y es que, luego de conducir el mismo programa por 40 años, se ganó un lugar especial en el corazón de los mexicanos, quienes derramaron algunas lágrimas el pasado domingo, 26 de marzo, cuando Televisa transmitió un programa especial de En familia con 'Chabelo'.

Xavier López 'Chabelo' siempre fue descrito por sus allegados por ser todo un caballero, aunque siempre se resaltó lo estricto y exigente que podía llegar a ser en todo lo que hacía, tal y como mencionó el Señor Jorge Alberto Aguilera durante una entrevista en la que recordó que todas las personas que ganaban muebles, los recibían hasta la puerta de sus respectivas casas. Sin embargo, el cantante de Garabato colorado también solía tener un sentido del humor un tanto ácido.

'Chabelo' da incomoda entrevista a Paola Rojas

Este hecho fue quedó expuesto cuando la periodista Paola Rojas, le hizo una entrevista al conductor, con el fin de promocionar el show navideño, La villa de Santa Claus, el cual se llevó acabo en el año 2018. Si bien, la gente acostumbra a escuchar a 'Chabelo' con su aguda voz, la realidad es que, durante aquella incomoda entrevista, dejó salir su voz al natural, lo que de entrada podría dar un panorama de lo que se vendría.

Todo comenzó con la conductora de Netas Divinas mostrándose alegre frente al amigo de todos los niños y declarando que el conductor la habría invitado a su show navideño: "Estoy con 'Chabelo', encantada porque me acaba de invitar a 'La villa de Santa Claus'", comenzó a relatar Rojas; sin embargo, esto no parece haberle hecho mucha gracias a 'Chabelo', quien sin temor a las críticas, rápidamente la corrigió:

No la invité, tiene que pagar su boleto

Esta situación fue tomada como una broma por parte de todos los presentes, quienes comenzaron a reírse tras el comentario de 'Chabelo', por lo que a Paola no le quedó de otra más que corregir su propio comentario, rápidamente, 'Chabelo' retomó el tema y volvió a hacer énfasis en que ella tendría que pagar por su boleto: "Pero su boleto lo compra... Yo no quería decir, pero no quiero que se convierta usted en una gorrona". Si bien, cualquiera esperaría que hasta aquí terminara todo, la realidad es que los comentarios ácidos de 'Chabelo' no concluyeron, lo que dio paso a nominar esta entrevista como una de las más ácidas de la historia de Televisa.

