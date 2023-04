Chabelo en polémica: Actriz de Televisa lo acusó de conducta inapropiada: "Un rapidín y vas al aire"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que el reconocido y muy querido presentador de novelas y de TV, Chabelo, no se encuentra en su mejor momento, pues pocas se manas de su deceso, este no se ha podido mantener lejos de las intrigas y de las fuertes polémicas, debido a que la reconocida actriz de Televisa, Alexandra Beffer, lo acusó e acoso sexual, por lo que esta mencionó que el e dijo claramente que "un rapidín y vas al aire".

Este martes 24 de abril se cumple el primer mes desde que se anunció la lamentable partida de Xavier López, que era mayormente conocido como Chabelo, debido a unos problemas intestinales, que para cuando se detectó ya era demasiado tarde, dejando a todo el mundo del espectáculo en completo shock, pues nadie se esperaba que a sus pocos más de 80 años pudiera fallecer y menos de dicha manera.

Pero ahora, a tan solo 30 días de su deceso, se ha recordado la ocasión en la que Beffer el pasado 23 de septiembre del 2020, en TV Notas aseguró que desde que era una niña admiraba a al denominado al presentador, incluso dijo que cuando tenía 8 años en un centro de convivencia familiar en Chapultepec lo tuvo frente a frente, pero este no era el "amigo de todos los niños" pues asegura la maltrato dejándola totalmente decepcionado de él que era su ídolo.

Chabelo. 2.o

Esto debido a que mencionó que al animarse a acercarse a él para pedirle una fotografía, este fue muy grosero con ella narrando que ella "tenía ocho años", corrió a verlo para incluso pedirle un autógrafo, declarando que "No podía creer que lo tenía cerca, pero tristemente se portó muy grosero conmigo. Me dijo 'Pinche escuincla piojosa, lárgate de aquí, no me estés chin…'", destacando que fue algo sumamente decepcionante para ella.

Pero esto no fue lo único malo que le haría, pues señaló que varios años después, en la década de los 90's la famosa actriz de Las Solteras del 2, afirmó que trató de dejar todo de lado y cuando abrió casting para aparecer en el programa La Chuleta, esta estando completamente segura de sí misma fue a realizar el casting, llevándose la sorpresa de que la persona que tanto admiró le estaba haciendo propuestas indecentes.

En 1995 quise retomar mi carrera y me enteré de que Chabelo estaba haciendo casting para un programa llamado La Cuchufleta, y me presenté a las audiciones. En toda mi carrera nunca me ha gustado hablar mal de nadie, nunca lo he hecho; pero tuve una segunda mala experiencia con él, mucho peor que la primera", aseguró.

Chabelo 2.0. Internet

Ante esto, mencionó que Chabelo le tomó de la mano y le empezó a hacer peticiones fuera de lugar y tratar de tomar su mano, mientras que aparentemente le dijo: "'¿Qué tan importante es para ti regresar a la televisión?’, y le dije que era muy importante, porque tenía la preparación necesaria en el medio y que sería un privilegio para mí trabajar con él, y me respondió: 'De ti depende regresar; un rapidín y estás al aire'", afirmando que le dio tanta rabia que lloró antes de salir huyendo de ahí.

Finalmente declaró que aunque su esposa e hijo de en ese entonces 3 años estaban afuera esperándola, ella decidió mantenerse callada, señalando que: "Puede ser que Chabelo se moleste, sé que es una persona famosa e importante, pero hay libertad de expresión y no estoy inventando ni difamando. Repito, esto me pasó a mí, a Alexandra Beffer, y si el señor se indigna, pues no debió haber actuado así conmigo porque se exponía a que algún día yo lo ventilara".

Chabelo y Alexandra. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui