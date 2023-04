Golpe a TV Azteca: Tras estar en la cárcel y 5 años retirada, villana de novelas aparece en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de las telenovelas, quien permaneció 5 años retirada de la actuación luego de haber estado presa, dio una inesperada sorpresa a todos los televidentes debido a que hace algunas horas fue captada saliendo de las instalaciones de Televisa. Se trata de la talentosa Daniela Castro, quien fue acusada de robo por una conocida tienda departamental en el estado de Texas, Estados Unidos y fue arrestada, lo cual ocasionó el declive de su carrera.

La hija del fallecido cantante Javier Castro (qepd) comenzó su carrera en la televisora de San Ángel en los años 80's, participando en el programa ¡Cachún, cachún, ra-ra! y luego estuvo en melodramas como Nuevo amanecer y Mi segunda madre. Pero fue hasta el año 1991 que Daniela consiguió su primer protagónico en Cadenas de amargura y posteriormente fue estelar en otras novelas como Triángulo, Cañaveral de pasiones, Desencuentro y El noveno mandamiento.

Además de que alcanzó gran fama en la última década gracias a su trabajo como antagonista en Pasión, Mi Pecado, Una familia con suerte, Lo que la vida me robó y Me declaro culpable. Sin embargo, en el año 2017 la reconocida actriz confirmó que ya no contaba con contrato de exclusividad luego de más de 30 años en la empresa de los Azcárraga y tiempo después fue su escándalo por arresto, que la obligó a alejarse del medio.

La actriz Daniela Castro/ Fuente: Internet

En aquel entonces la galardonada artista fue detenida por unas horas, pero pudo salir bajo una fianza de 800 dólares para enfrentar el proceso en libertad. Por fortuna a finales del 2022 Daniela por fin pudo demostrar su inocencia luego de ser acusada de robo y de hecho hasta pudo volver de 'shopping' a la tienda de San Antonio donde alguna vez salió arrestada: "Yo sé que soy inocente desde 2018...", declaró en entrevista con el programa Hoy.

Durante la mañana de ayer lunes 24 de abril Castro fue captada saliendo de las instalaciones de Televisa San Ángel y esto provocó rumores de un posible regreso a las novelas luego de 5 años de ausencia. Desafortunadamente la misma actriz de 53 años descartó tener una oferta y comentó que no estuvo ahí por cuestiones laborales: "Quiero mucho a la empresa, estoy contenta, vine a una junta de amistad... ya les contaré", respondió a Edén Dorantes.

Asimismo la famosa mujer rubia se pronunció sobre el lamentable deceso de Julián Figueroa y expresó que su colega Maribel Guardia merece todo su respeto luego de haber salido a dar función de teatro en la obra Lagunilla mi barrio a solo un par de semanas del fallecimiento de su único hijo: "No bueno ¿qué te puedo decir? señorona, mi reina, la abrazo con el alma y mis respetos", dijo la actriz.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes