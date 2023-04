¿Por un acuerdo con su ex? Aislinn Derbez llega a 'Hoy' y aclara por qué Kailani está 'oculta' de la prensa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las parejas más fuertes y populares del espectáculo era la conformada por la actriz Aislinn Derbez y el actor Mauricio Ochmann, quienes se conocieron durante la filmación de la película A la Mala. Luego de haber confirmado su noviazgo, ambos llegaron al altar y durante la luna de miel en Hawaii, 'encargaron a la cigüeña' a Kailani, menor que no suele ser popular ante los medios debido a que la hija del actor y productor Eugenio Derbez tiene esta fuerte razón.

Aunque al inicio ambos famosos solían subir imágenes de Kailani en redes sociales y hasta los paparazzis captaban a la menor, de acuerdo con lo expuesto por la famosa de 37 años de edad, de un tiempo para acá tomó la decisión de ya no exponerla porque simplemente para ellos es algo difícil, pues debido a que a su corta edad ella no puede decidir si en realidad quiere esa exposición, optaron por ya no mostrarla.

En entrevista para el matutino Hoy de Televisa, la protagonista de La promesa, La casa de las Flores o Noche de Chicas, por mencionar algunos de sus proyectos, aclaró que la menor de cinco años de edad puede que sí muestre interés por los medios de comunicación; sin embargo, luego de abordar el tema con su exesposo, el actor Mauricio Ochmann, optaron por ya no presentarla ante las cámaras.

"Es algo muy difícil, yo creo que no sabemos realmente cómo manejarlo, hacemos lo mejor que podemos, tan chiquita no puede decidir si quiere o no quiere estar, entonces estamos esperando a que crezca un poquito más para realmente explicarle de qué trata, qué es, y que ella pueda decidir", destacó.

Pese a ser una decisión difícil, la madre de la pequeña Kailani destacó con un sesgo de emoción ante las cámaras de Televisa que a su única hija sí le gusta posar ante las cámaras, al grado de resalar que en diversas ocasiones le ha expuesto que sí quiere que le pidan fotos, lo que le causa risa a la actriz quien sigue bajo la tónica de dejarlo a consideración de su hija pero en un futuro.

"Es que sí, lo más chistoso es que le encanta, o sea, siempre que se ve en fotos, incluso cuando me piden fotos a mí, me dice 'yo también quiero que me pidan fotos', y yo así de 'no, no quieres, todavía no', y me da mucha risa, y también ve a Aitana en los posters en la calle y me dice '¿por qué Aitana está ahí y yo no?’' y yo así de '¡Ay, Dios mío!, esta va a querer ser actriz'".

Al ser muy pequeña para decidir si en realidad le gusta la exposición mediática, para Aislinn no hay ninguna prisa en que su hija aparezca ante los medios, motivo por el cual ha tomado la decisión de enfocarse en la promoción y creación el podcast titulado La Magia del Caos donde habrá entrevistas a miembros de la farándula, por lo que a modo de despedirse de Hoy, narró de qué va este proyecto que la tiene muy emocionada.

"De las cosas que yo más disfruto en la vida es tener conversaciones profundas con gente que admiro, con gente que quiero, y hablar de cosas que realmente nos hagan reflexionar y crecer, entonces desde siempre ese ha sido como mi máximo en la vida y ahora que puedo hacerlo en el podcast, me siento soñada".

Kailani Ochmann solía estar presente en las redes sociales no solo de su papá, sino también del actor de cintas como No se aceptan devoluciones u Hombre al agua. Caso similar era en las plataformas digitales de Alessandra Rosaldo quien en varias ocasiones celebró el cumpleaños de la niña con fotografías. Luego de la decisión de sus padres de mantenerla ‘oculta’, se sabe de ella solo a través de entrevistas.

