Shock en el regional mexicano: Difunden VIDEO de Valentín Elizalde momentos antes de ser asesinado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los cantantes más queridos del regional mexicano de los últimos años sin duda fue Valentín Elizalde, el artista sonorense que fue ultimado a balazos el 25 de noviembre del 2006, a final de una de sus presentaciones en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Si bien aún hay muchos misterios sobre este violento homicidio, sus fanáticos no lo dejan en el olvido, e incluso celebran cualquier imagen del músico que salga a la luz.

Difunden nuevo video de Valentín Elizalde con vida. Fuente: Twitter

En esta ocasión, ha comenzado a viralizarse en redes sociales un video que muestra los que serían los últimos momentos con vida del artista originario de Navojoa, Sonora. El clip, el cual comenzó a circular en TikTok desde el pasado lunes 24 de abril del 2023, presume ser un material inédito grabado antes del último concierto del llamado 'Gallo de Oro', el cual se efectuó en el Palenque de la Expo-Feria de Reynosa, en Tamaulipas.

El video, mismo que tiene una duración de cinco minutos, expone al talento sonorense que tenía solo 27 años de edad con un rostro serio y concentrado, al mismo tiempo que se acomodaba su característica texana. Luego de preparar su imagen, Valentín Elizalde por fin sale al escenario y toma el micrófono para empezar a dar un gran show a su público en Reynosa, Tamaulipas. Los presentes enloquecen al escuchar la voz del 'Gallo de Oro', quien no sabía que esa sería su última presentación con vida.

Cabe mencionar que varios de sus seguidores aseguran que este material no serían del último concierto de Valentín Elizalde, de hecho, se trataría de un show realizado en Torreó, Coahuila. Si bien familiares del 'Gallo de Oro' no han confirmado ni negado esta información, han agradecido a la comunidad del Internet que recuerde con tanto cariño al intérprete de Vete ya, A mis enemigos y Como me duele. ¡Aquí puedes ver el material que ya circula en redes sociales!

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Como se sabe, el brutal asesinato de Valentín Elizalde, conocido en el mundo del regional mexicano como 'El Gallo de Oro', ha sido uno de los homicidios que más han conmovido al público, pues el sonorense se encontraba en la cima de su carrera artística. Asimismo, este hecho forma parte de uno de los momentos más violentos de México al inicio del siglo, pues se asegura que al cantante lo mataron miembros de un grupo delictivo de la región conocido como Los Zetas.

Fuente: Tribuna