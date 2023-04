Shock en TV Azteca: Tras 6 años en Televisa, actriz llega a TV Azteca con fuerte confesión en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta todos en TV Azteca acaban de quedar en completo shock, debido a que después de seis años en Televisa, la reconocida y muy querida actriz de novelas, Geraldine Bazán, acaba de llegar a TV Azteca, debido a que le brindó una entrevista a Venga la Alegría, en al cual realizó una fuerte confesión respecto a su presunto romance con el guapo actor de novelas, Emmanuel Palomares.

Como se sabe, Bazán tiene una extensa carrera dentro del mundo del espectáculo, la cual comenzó de la mano de televisora de San Ángel, con el melodrama de Corazón Salvaje en el año de 1993, siguiendo con grandes producciones y muy exitosas, como María la del Barrio, Camila y Mi Pequeña Traviesa, pero seis años después de esta, en 1999, probó suerte en el Ajusco, formando parte del elenco de novelas importantes como Bajo Las Riendas del Amor, La Mujer de Judas y otras más.

Pero, desde el año 2012 que terminó dicha exclusividad, por lo que decidió salir a buscar nuevas oportunidades en diferentes empresas televisivas, tales como Telemundo, en donde incluso trabajó con su hija mayor, pero desde el 2022 se encuentra de nueva cuenta en la empresa de Emilio Azcárraga, pues fue la seleccionada para tomar el papel de 'Olga' en Corona de Lágrimas 2, donde también participó una de sus hijas.

Pero ahora, de nueva cuenta reapareció ante las cámaras de la empresa del Ajusco, dado a que fue captada por sus reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México tras haber estado en España y presentarse en la entrega de los Premios Platino, donde dio mucho de que hablar por haber sido grabada al momento de haber sido vista bailando con el famoso galán de novelas antes mencionado en la fiesta que se realizó después de la ceremonia.

Como era de esperarse los cuestionamientos fueron entorno a este momento y si es que era verdad que estaba en una relación sentimental con este, ella finalmente rompió el silencio y reveló que sí está en pareja, pero que es un tema muy privado, pero que no es Palomares ni nadie que tenga que ver con el mundo del espectáculo, destacando que en la fiesta ella bailó y disfrutó con todo el mundo, desde Mane de la Parra hasta con La Mojarrita.

Les encanta decir, bueno ya saben cómo les encanta, yo no soy bailarina, yo soy bailadora y bailo con quien se deje. La verdad, es que bailé con Mane, bailé con Nones, bailé con Omar Chaparro, bailé con la Mojarrita, bailé con todos", expresó Bazán.

Finalmente los reporteros no perdieron la oportunidad de cuestionarle sobre la reciente celebración de cumpleaños con su expareja, el famoso actor, Gabriel Soto, y la felicitación que le realizó su actual prometida, Irina Baeva, tema que como de costumbre rechazó hablar expresando córtesmente que: "Chicos, ustedes saben que es un tema del que no hablo, muchas gracias, pues estuvieron con él, o sea no me interesa hablar de ese tema, ni bueno, ni malo, ni lo que sea", tras lo que se retiró.

