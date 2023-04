Tras 3 años de matrimonio, exactor de TV Azteca confirma su divorcio y admite que "fue lo mejor"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien trabajó durante más de 10 años en TV Azteca, dejó sin palabras a sus miles de admiradores y fans debido a que en una reciente entrevista habló de su divorcio como nunca antes y aseguró que separarse ha sido la mejor decisión de su vida. Se trata del talentoso Luis Ernesto Franco, quien contó inéditos detalles de la separación que vivió de la actriz Marimar Vega.

La hija del reconocido histrión Gonzalo Vega (qepd) y el intérprete de melodramas como Soñarás, Secretos del alma y A corazón abierto se reencontraron en el podcast que ella conduce junto a Efrén Martínez, un conferencista colombiano, para profundizar sobre la etapa que vivieron juntos y contar porqué decidieron separarse. Como se sabe, Marimar actualmente ya está casada con Jerónimo Rodríguez, a quien conoció en la producción de El juego de las llaves.

En tanto que 'El Güero' Franco tiene un sólido matrimonio con una mujer rusa llamada Roza Laven. Hace algunas horas Vega tomó la decisión de tener a su exmarido como invitado de su programa El Rincón de los Errores, dejando en shock a todos sus seguidores. Como se recordará, los actores se casaron muy enamorados en 2015, y luego de 3 años de matrimonio firmaron su divorcio al parecer en muy buenos términos, porque hasta la fecha mantienen una buena relación.

Luis Ernesto y Marimar durante su boda

Luis Ernesto confesó sin pena alguna que la separación de Marimar ha sido uno de los momentos más complicados de su vida: "Yo amaba muchísimo a Mari y no nos separamos por falta de amor. Estábamos en una posición en la vida que no éramos compatibles en ese momento. Y suena trillado, pero es real y creo que el perderla me ayudó muchísimo a darme cuenta de que no podía seguir perdiendo cosas y personas y boicoteándome... me di cuenta de que no son ellos, soy yo", admitió.

El originario de Tepic, Nayarit, también contó que luego de atravesar este duro proceso de separación, decidió permanecer soltero por algún tiempo: "Fue creo que año y medio, poquito más de año y medio que estuve solo, me clavé muchísimo en la fe, en la fe que tengo, y me clavé muchísimo también en quitarme de las cosas y las personas que no me hacían sentir bien", recalcó el intérprete de series de Telemundo como Falsa Identidad.

Finalmente, 'El Güero' Franco admitió que, más allá del golpe que implicó su rompimiento con Vega, vino para él una etapa de claridad en la que aprendió mucho: "Mi divorcio fue de las cosas más fuertes, pero también de lo mejor que me pudo haber pasado, porque redireccioné mi vida y me di cuenta de que no está afuera lo que yo estaba buscando, y la carencia estaba adentro, y cuando me di cuenta volví a nacer", declaró el exactor de TV Azteca.

Fuente: Tribuna