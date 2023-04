¡Ya olvidó a Nodal! Belinda se confiesa en VIDEO y muestra íntimo chat con Babo de Cartel de Santa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida cantante y actriz Belinda, quien comenzó su carrera en la pantalla de Televisa, dejó en shock a todos los medios de comunicación debido a que se confesó en una reciente entrevista y admitió que ha estado intercambiando mensajes con el polémico rapero Babo. Incluso la estrella mexicana-española compartió de qué trata el íntimo chat que sostuvo con el líder de Cartel de Santa.

¿Se avecina un nuevo romance? Como se sabe, las relaciones sentimentales que ha tenido la intérprete de canciones como En el amor hay que perdonar y Déjate llevar siempre han dado mucho de qué hablar pues sus novios han ido desde empresarios, magos, cantantes y hasta cirujanos. De hecho su último noviazgo provocó mucha polémica ya que fue con el sonorense Christian Nodal, quien era casi 10 años menor que ella.

Aunque parecía que Belinda por fin había encontrado a su príncipe azul pues desde el primer instante hizo público su romance e incluso hasta le aceptó el anillo de compromiso, en febrero de 2022 el cuento de hadas se terminó. A través de diversos mensajes en redes sociales, el nacido en Caborca, Sonora dio a entender que se cansó de darle dinero a su prometida y prefirió romper toda relación con ella. Actualmente tiene una relación con Cazzu, con quien se convertirá en padre por primera vez este año.

Fuente: Instagram @belindapop

Por otro lado la protagonista de novelas como Aventuras en el tiempo no ha dejado la soltería, pero hace algunas horas provocó revuelo al revelar que ha estado compartiendo mensajes por las noches con nadie más y nadie menos que Babo. En una entrevista para el canal de YouTube de Glamour España, Beli mostró algunos secretos de su Instagram y fue cuando exhibió su chat con el rapero: "Estoy encontrando una conversación con Babo, que espero que no me mate. Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta".

La intérprete de 33 años confesó ante las cámaras de esta revista que constantemente tiene comunicación con el cantante de temas como Si te vienen a contar y expuso: "Siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo. Entonces está en el estudio toda la noche y me mandó esta canción". Sin embargo, Belinda hizo hincapié en que sus conversaciones con Babo son meramente para hablar de música:

"Conversaciones de estudio, de música, de creativos de loquitos, pero Babo espero que no te enfades", dijo e incluso hasta mostró un video que el líder de Cartel de Santa le envió donde aparece interpretando un tema inédito desde el estudio. De hecho la exnovia de Christopher Uckerman y Giovani Dos Santos ya hasta se había aprendido un poco esta canción. ¿Te gustaría ver una colaboración entre Belinda y Babo?

Mira a partir del minuto 4:40

Fuente: Tribuna