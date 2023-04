Drama en Televisa: Consuelo Duval acusa a Federica Quijano de maltrato y Apio Quijano le responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de Televisa las cosas se han puesto tensas ante un fuerte drama, debido a que recientemente la reconocida actriz y querida presentadora, Consuelo Duval, a través de las redes sociales acusó de maltrato animal a la famosa cantante, Federica Quijano, por lo que su hermano y también reconocido cantante, Apio Quijano, no dudo en darle una contundente respuesta en comentarios.

Fue la noche del pasado martes 25 de abril que la integrante de Kabah compartió en Instagram que su hermano, el cual también es miembro de la mencionada agrupación, al verla en un estado de animo decaído decidió el regalarle una hermosa cachorrita de una de sus raza de perros favoritos, pero que nunca había podido tener, por lo que decidió compartir una imagen de ella y la nueva integrante de la familia agradeciendo que su sueño se cumpliera.

En la imagen en la que ambas se encuentras recostadas en el césped del jardín de su hogar, esta envió un mensaje en el que señaló que: "Hoy después de muchísimos años mi hermanito @apioquijano me vio poco sensible y platicando le conté que esta raza de perritos me fascinaba pero siempre en mi casa tuve perrijos que rescataba y jamás hubiera pensado en tener a esta belleza a mi lado, me hizo muy feliz y se que me dará tanto amor como yo a ella son de esos momentos que te ves a los ojos y haces click sabiendo que te van a amar y vas a amar para toda la vida".

Consuelo acusa a Federica de maltrato. Instagram

Y aunque recibió un sin fin de amoroso mensajes y felicitaciones por ello, la presentadora de Netas Divinas dejó ver que no estaba para nada feliz con lo que sus ojos veían, señalando que más que molestaba estaba muy preocupada por la pequeña can entre sus brazos, expresando que: "Rezo por él, para que no lo tires a la calle cuando crezca como le hiciste con los que 'dizque' rescataste. Te recuerdo que los perros muerden por que es su forma de jugar".

Ante este hecho, las reacciones al mencionado comentario no tardaron nada en aparecer, debido a que como era de esperarse, este causó un gran revuelo dentro de los miles de seguidores de ambas, especialmente al hermano de Quijano, el cual a través de los comentarios de la mencionada red social se mostró incrédulo de que Duval pudiera pensar algo así, afirmando que para él, ella no era esa clase de persona y debía haber una explicación.

¿@consueloduval, perdón? ¿te hackearon la cuenta? No creo que tu podrías escribir algo así honestamente, no eres esa clase de personas", expresó Apio.

Pero, pese a la respuesta casi inmediata de cientos de internautas y del intérprete de La Calle de las Sirenas, hasta el momento ni Federica se ha querido pronunciar sobre esto y no le dio respuesta, mientras que por su lado Consuelo después de este hecho ya no ha hecho ningún comentario ni para darle replica o alguna explicación a los famosos hermanos, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto.

Apio responde a Consuelo. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui