Ginny Hoffman llega a 'VLA' y hace impactante noticia sobre documental de caso abuso de Héctor Parra

Ciudad de México.- En medio del juicio, la reconocida y polémica actriz de novelas, Ginny Hoffman, recientemente se presentó en Venga la Alegría para hablar sobre la audiencia para deliberar la culpabilidad o inocencia del famoso histrión, Héctor Parra, pero en esta también hizo una impactante noticia respecto al documental del caso de abuso sexual del cual la acusa su hija menor y que lo ha mantenido preso por casi dos años.

Como se recordara, a finales del año 2020 todo el mundo del espectáculo quedó en completo shock cuando Alexa Parra, hija del actor interpuso una demanda en contra de Héctor por abuso sexual, por lo que se comenzaron las investigaciones en su contra, mismas por las que en el 15 de junio del 2021 fue detenido por las autoridades, situación que sigue dando de que hablar, pues aún no se define su inocencia o culpabilidad, aunque en su mayoría dudan de joven y su madre.

Es precisamente ante esas dudas que tanto la exactriz de Televisa como la joven han vivido a lo largo del proceso, que Alexa decidió lanzar el documental, para así poder llevar ante los ojos del público todo lo que ha vivido, los procesos que enfrentó para descubrir que vivía abuso, el sanar para poder enfrentarlo y llevarlo a lo legal, mientras que recibe ataques externo y por supuesto lo complicado que son ciertos procesos para llegar a este punto, que es el veredicto final.

Ginny y Alexa.

Han sido años de dolor y de angustia, primero para identificar el abuso, después para recomponerme y encontrar la fortaleza para enfrentar a mi agresor, denunciarlo y luego pasar por un proceso penal difícil en el que las autoridades son indolentes y hasta crueles", mencionó Alexa.

Ante este hecho la madre de la joven, en una entrevista con el matutino de TV Azteca expresó que apoya 100 por ciento a su hija en su decisión, debido a que cree que es importante que alce la voz y exprese todo eso que ha enfrentado desde el primer momento, para que la gente que la ha atacado tenga más conciencia de lo sucedido, señalando que en cuanto al uso del nombre de Héctor aún no saben, pero que por lo pronto sus abogados dicen que no hay problema, destacando que esto no es una manipulación y solo se presentará lo autorizado.

Ante esto la abogada de Alexa brindó una entrevista en De Primera Mano, en donde concordó con la madre de su clienta, afirmando que el documental no va a afectar en juicio para nada, ni a beneficio de ellas o en su contra, sino que solamente van a salir a la luz detalles internos del caso con las pruebas ya mostradas y aceptadas por el jurado, con los argumentos que ya se han dado hasta este momento.

Por otro lado, la abogada de Héctor ante las cámaras mencionó que ella fue la encargada de decirle a Parra lo que estaba sucediendo sobre el documental y que él se quedó tranquilo, que no le preocupa la situación, además de denunciar que lamentablemente Daniela Parra se había perdido la audiencia actual, pues fue agredida la última vez que se presentó y ya sabía lo que pasaría, así que prefirió esperar.

Fuente: Tribuna del Yaqui