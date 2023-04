Golpe a TV Azteca: Gustavo Adolfo Infante presume regreso a Televisa con proyecto ¡y no es 'LCDLF'!

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El controversial periodista Gustavo Adolfo Infante logró desatar un revuelo entre la audiencia de su programa De Primera Mano debido a que este miércoles 26 de abril en plena transmisión en vivo confirmó su regreso a Televisa. Sí, luego de semanas de especulaciones esta tarde el conductor mexicano de 58 años presumió cuál es el proyecto que lo tiene de vuelta en la televisora de San Ángel.

El presentador, quien el pasado 2022 tuvo un fuerte pleito con sus compañeros del matutino Sale el Sol, desde hace varios días había estado en especulaciones sobre su posible salida de Imagen TV ya que fue captado de vuelta en la empresa de los Azcárraga. Verónica Gallardo informó en su canal de YouTube que Gustavo estuvo específicamente en el área donde se firman los contratos, por lo que ya sería un hecho su regreso a esta televisora.

Después el autonombrado 'Rey de las Exclusivas' compartió que él no tenía que dar explicaciones sobre sus ofertas laborales, lo que aumentó aún más los rumores de que se cambiaría de 'camiseta'. Fue hasta esta tarde de miércoles que Infante al fin presentó cuál es su siguiente proyecto en Televisa y se trata de El Junior, una serie de comedia que produjo el reconocido Israel Jaitovich para Televisa-Univisión.

Otros actores que participan en esta serie son Diego de Erice, María Fernanda Yepes y Germán Ortega. En la reciente transmisión de DPM, Gustavo Adolfo platicó más sobre el proyecto y dijo que estuvo muy feliz de participar en él: "Llegué yo sin saber de qué se trataba ¿y sabes qué? fue una experiencia muy grata porque es un equipo muy profesional, tardaban hora y media o dos horas en maquillarme, en vestirme, en ensayar las escenas... no me podía aprender yo un renglón".

Posteriormente el presentador platicó de las dificultades que tuvo para realizar su personaje, el cual era un sacerdote: "Me costó mucho trabajo, yo creo que no es tan difícil decir una babosad... pero no me lo aprendí, lo tuvo que anotar en la biblia". Por el momento este es el único proyecto confirmado de Gustavo Adolfo en Televisa, sin embargo, aún hay muchos rumores de que podría participar en La Casa de los Famosos.

Álex Kaffie compartió la noticia de la integración de su compañero al reality días atrás: "Me entero que el señor Gustavo Adolfo Infante recientemente ha estado tres veces en Televisa San Ángel. La razón siempre ha sido la misma: negociar su participación en La Casa de los Famosos". Mientras que la influencer La Comadrita recién acaba de decir que Infante sí será participante del proyecto al lado de Ninel Conde, Eleazar Gómez, Yurem Rojas, Manelyk González y Wendy Guevara. Sin duda alguna este proyecto vendrá a dar un duro golpe al rating de TV Azteca.

Captura/ Twitter @lacomadritaof_

Fuente: Tribuna