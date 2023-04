Horóscopos de Mhoni Vidente: Predicciones de amor, dinero, trabajo, salud y más para mi signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal esta mitad de semana?", Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo del espectáculo, responde a tu pregunta en los horóscopos de hoy, miércoles 26 de abril del 2023. En estos encontrarás las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes que el Universo tiene para ti en esta jornada!

Cabe mencionar que en esta jornada todos los signos del zodiaco se verán afectados por la presencia de Mercurio Retrógrado, el cual permanecerá hasta el próximo 15 de mayo. Si bien mucha gente le "teme" a este movimiento astrológico, la realidad es que se trata de una pausa e invitación para reflexionar sobre las cosas que te provocan incomodidad. Mhoni Vidente te comparte más detalles.

Mhoni Vidente te comparte los horóscopos de hoy. Foto: Internet

Aries

Procure no crearse conflictos en su área de trabajo; recuerde que con Mercurio Retrógrado es más probable que existan problemas de comunicación. El deporte es una fuente para adquirir fuerza y mejorar su salud física; cuide mucho su cuerpo, es lo más valioso que tiene.

Tauro

Puede que tenga alguna diferencia con su nuevo novio, debido a que no ha hablado sin miedo sobre lo que le molesta. Recuerde que a quien Dios no le habla, éste no escucha; diga lo que desea. Las finanzas van bien, dedíquese a comprar, vender o invertir, pero mueva ese dinero.

Géminis

No desaproveche las nuevas propuestas de trabajo que llegan a lo largo de esta mitad de semana; puede parecer que sean muy pesadas e incómodas, pero la verdad, le ayudarán mucho a crecer en varios aspectos, en especial en el económico. Durante esta jornada, los astros le guían.

Cáncer

Le invadirá un espíritu constructivo en el mundo profesional; querrá tomar cursos especiales y profesionalizar su labor; siga así y no tenga miedo de ser usted mismo en todo momento. Se sentirá mejor si duerme un mínimo de siete horas diarias, incluso su piel se lo agradecerá.

Leo

Hable con esa persona que le ha enamorado y dígale lo que siente; incluso si lo extraña o desea volver a tener una oportunidad en su vida; pero debe dejar el orgullo a un lado, querido Leo, sólo así funciona la vida. Evite gastos innecesarios para este miércoles 26 de abril del 2023..

Virgo

La relación con su pareja funciona, aproveche el momento para crecer en otros aspectos de su vida. Cabe mencionar que solo es necesario que sea honesto y directo sobre lo que desea en esta vida para que el Universo se lo entregue. En lo económico, hay progreso y renovación.

Libra

Ese amigo reciente puede convertirse en nuevo amor, uno muy apasionado, si es que se decide a abrir las puertas de su corazón. Pasar más tiempo en la naturaleza podría ser muy bueno para su corazón y emociones; dedique tiempo sólo a contemplar. Gran satisfacción en el aspecto financiero.

Escorpio

Debe lanzarse a la acción para lograr sus metas profesionales; el tiempo no perdona, así que empiece a construir un camino que será firme para usted. Su carrera nunca lo abandonará, a diferencia de otras personas o situaciones. Está débil de salud, y es porque no ha comido sanamente.

Sagitario

Se muestra indiferente con su nuevo ligue y es por miedo a ser rechazado, lamentablemente, eso sólo hará que su persona especial marque distancia. No haga cosas que podrían alejarlo del amor. Quizá gane un poco de dinero en los juegos de azar, inténtelo, pero no caiga en adicciones.

Capricornio

No se cree enemigos ni rivales ahora que ya ha alcanzado el éxito en su oficina; lo que le conviene para seguir avanzando, estimado Capricornio, es hacer más alianzas con la gente que lo rodea. En el día de hoy, su estado de ánimo no será tan alegra como siempre.

Acuario

Está especialmente receptivo para un nuevo amor en este día, querido Acuario, así que no tenga miedo de salir con esa nueva persona que se ha presentado en su vida. En cuestiones de dinero, viene un gran pago, el cual deberá invertir para multiplicar. Todo marcha bien en el trabajo.

Piscis

En la reunión de trabajo estará más brillante que nunca, querido Piscis, así que confíe en su intuición y dé lo máximo frente a sus compañeros; el éxito sólo se logra si toma riesgos. Su dentadura le provocará alguna molesta en esta jornada, no se descuide mucho y busque ayuda profesional en todo momento.

