Llegó el día y México se tiñe de negro y rosa: BLACKPINK llega a la CDMX; esto es lo que debes de saber

Ciudad de México.- La espera por fin ha terminado y este miércoles 26 de abril y jueves 27 del mismo mes, la agrupación BLACKPINK llega por primera vez a tierra azteca, por lo que desde primera hora, fanáticos de las intérpretes de Pink Venom, How you like that o Typa Girl arribaron a las inmediaciones del Foro Sol donde, sin importar las inclemencias del tiempo pues basta recordar que estaos a más de 26 grados, se formaron para tener un lugar privilegiado para bailar la ritmo de las princesas del K-Pop.

BLACKPINK se presenta por primera vez en México. Foto: Twitter

Cabe destacar que desde que se confirmó que las cantantes y bailarinas estarían en la Ciudad de México como parte del 'Born Pink World Tour', la polémica comenzó, ya que hubo fanáticos que pedían no hostigar a las famosas, al tiempo que otros seguidores se quejaron del excesivo costo de los boletos, algunos llegaron a ser de hasta 29 mil pesos más cargos por servicio; no obstante, la demanda fue tal que la primera fecha 'voló' y se dio pie a una segunda fecha que también se agotó en cuestión de minutos.

Pese a lo anterior, la agrupación de K-Pop conformada por Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé llegó a la capital mexicana luego de haberla 'roto' en el festival de Coachella en Indio, California donde fueron todo un éxito. Al rededor de las 12:00 horas, tiempo del centro, los primeros fans en hacer fila pudieron entrar desde la puerta 15 del Foro Sol donde hicieron el primer chek-in. En tanto, las redes sociales comienzan a llenarse de memes y fotos de los que poco a poco llegan al recinto sin importar que faltan varias horas para el esperado evento. Si eres de los afortunados con boleto, toma en cuenta la siguiente información.

Foto: Twitter

Accesos al concierto

Con base a la logística del evento, se determinó que el ingreso al Foro Sol contará con un ingreso para menores de edad, los que deberán estar acompañados de un padre o tutor. Para ellos, el ingreso es desde las 10:00 y hasta las 14:30 horas para ambas fechas. Los padres de familia podrán esperar en una zona especial hasta el término del concierto. En tanto, los fans que cuenten con ticket para sección Platino, deberán ubicar las puertas A y G, ya que serán las únicas para su ingreso.

Los seguidores con acceso en sección general, ingresarán por la puerta D, mientras que gradas en sección verde o naranja lo harán por el puente peatonal que está muy cercano al Palacio de los Deportes. En este caso, para los primeros se sugiere bajar en la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, mientras que para gradas es más conveniente la estación Velódromo de la misma línea. Los de acceso General B, Platino y Pits pueden considerad las puertas 6 y 15 del Foro Sol.

Fila para el concierto de BLACKPINK en México. Foto: El Financiero

Horarios

10:00 horas – Check-in acces VIP (una vez haciendo el chek-in, ya no se podrá salir del recinto)

17:00 horas – Soundcheck sin las artistas

17:30 horas – Se abren puertas del Foro Sol para el resto de los asistentes

21:00 horas – Concierto BLACKPINK, empezará en punto

Rutas de acceso

Como o mencionamos anteriormente, la mejor manera de llegar al recinto es la Línea 9 del STC Metro, tanto las estaciones Velódromo como Ciudad Deportiva. En caso de descender de la estación Puebla, deberás informarte si hay acceso o de lo contrario, cañarás hasta la puerta 5 del Foro para poder ingresar. Debido a la alta demanda, también hay área de estacionamiento, para lo que se ha considerado una tarifa de 250 pesos por unidad y la disponibilidad estará sujeta, es decir, si llegas y ya no hay cupo, podrían enviarte hasta otra parte del Foro y en este caso, deberás correr hasta tu acceso.

Foto: Twitter @SELENAPlNK

El Metro de la CDMX informó que operará hasta las 00:00 horas, por lo que si planeas regresar por la esta vía de transporte público, deberás salir antes del concierto. La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) no desplegará rutas especiales, es decir, con un horario ampliado y con un costo más elevado para los que van al evento. Considera una diferente manera de regresar, tal como taxi de la CDMX o por aplicación.

Objetos permitidos

Cartulinas (con una dimensión máxima de 22x28 cm)

Banderas sin asta (máximo 1 metro)

Banners (máximo 33x13 cm)

Bolsas o mochilas (hasta de 30x30 cm)

Lentes de sol

Sombreros y gorras

Tapones de oído

Toallas y tampones en empaque cerrado

Cargadores portátiles

Binoculares sin láser

Cámaras no profesionales (instantáneas y desechables)

Lightsticks

Pickets

Medicamento (se pedirá receta médica al ingreso)

Impermeables

Los elementos de Ocesa K-Pop revisarán que los asistentes a ambas fechas no introduzcan sombrillas, bolsas de dimensiones grandes, pelotas, boletas de vidrio o latas, hebillas, cigarros, selfie sticks, comida o bebidas, aerosoles, casas de campaña, mascotas, armas, drogas. Será necesario acceder a la revisión de rutina o de lo contrario, no se podrá ingresar al recinto. Asimismo, se recuerda que al no haber servicio de guardarropa, se recomienda usa prendas cómodas tales como ropa o calzado.

Fuente: Tribuna / Ocesa K-Pop