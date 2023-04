"No soy esa persona": Actor de Televisa demandaría a revista por tacharlo de adicto y exhibir FOTOS

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor de Televisa y muy querido cómico presentador, Paul Stanley, recientemente estalló ante las cámaras de Imagen TV por el hecho de que se violó su privacidad, señalando que podría demandar a polémica revista debido a que estos mancharían su imagen al tacharlo de adicto al alcohol y sustancias nocivas para la salud, además de exhibir FOTOS de él en el hospital, declarando que "no soy esa persona"

La mañana del pasado martes 25 de abril, un presunto amigo del presentador de Miembros al Aire, en la revista de TV Notas dijo que este se encuentra teniendo un problema con el alcohol muy grave y ya no puede detenerse a tal grado que supuestamente el pasado domingo 16 abril tuvo que ser hospitalizado de urgencias por este motivo, señalando que su prometida, Joely Bernat, estaría muy preocupada por su vida, ya que sintió que estuvo a punto de morir por este excesivo consumo.

Pocas horas después de que se publicara dicha nota, el presentador a través de su cuenta de Twitter dejó un mensaje muy claro en el que dice: "Amiguitos no crean todo lo que leen muchos medios sin escrúpulos por dinero escriben mmds #FakeNews", además de que en el programa actualmente producido por Andrea Rodríguez reveló que fue internado debido a una "Hipoxemia severa", señalando que sintió que no la contaría.

Ahora, la mañana de este miércoles 26 de abril apareció ante las cámaras de Sale el Sol, pues a la salida de su trabajo les brindó una entrevista en la que reafirma que el motivo de ser internado fue el hecho de que le dio una hipoxemia severa debido a que voló por 17 horas seguidas, destacando que claro que estaba molesto con el hecho de que sacaron todo de contexto y le dieron una historia falsa, poniéndolo como una persona que no es él.

Ante este hecho señaló que sí le gusta la fiesta y si bebe de vez en cuando, pero que no a ese grado que dijo la revista y menos que le este afectando laboral y personalmente, afirmando que por el momento no sabe si demandará o no, pero que sí estaba muy molesto, dado que también sacaron esta información en un momento en que estaba en el peor, pues sentía que se le iba a ir y ver esas imágenes en el hospital camino a pagar, fue algo que lo desconcertó.

Cambiando de tema, le cuestionaron respecto a la serie biográfica que van a realizar sobre la historia del deceso de su padre, Paco Stanley, y que va a protagonizar Belinda y Diego Boneta, a lo que este de forma contundente respondió que "pregúntenme de mis pedas, mejor, si quieres, de eso no voy a hablar, no existe eso para mi", tras lo que decidió terminar con la entrevista y salir del lugar.

Fuente: Tribuna del Yaqui