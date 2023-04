¿Su vida en peligro? Difunden FOTO comprometedora de Drake Bell; su esposa pidió el divorcio por ello

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- El cantante y actor Drake Bell, quien saltó a la fama luego de participar en la exitosa serie de Nickelodeon, Drake & Josh, sigue en el ojo del huracán, pues luego de haber sido reportado como desaparecido e incluso en peligro, publicó en sus redes sociales que solo había dejado su celular un momento y ello causó todo el pánico; no obstante, después se supo que momentos antes de desaparecer, peleó con su esposa, Janet Von Schmeling quien días después solicitó el divorcio ante las autoridades competentes, evento de cual el intérprete de I Know o La Camisa Negra se enteró por redes sociales. Hoy de nueva cuenta alarma a sus fans ya que fue captado inhalando una sustancia nociva.

Al momento de reportarse a la Policía que no se sabía cuál era el paradero del actor, se dijo que estaba en peligro pues había amenazado a sus familiares con atentar contra su vida ahorcándose luego de beber en exceso. En Twitter, Bell abordó el hecho de hacer frente a los mensajes de odio que recibió en las plataformas digitales tan solo por abordar el tema de la salud mental; sin embargo, paralelo a todo este asunto, se reveló que su esposa no solo había pedido el divorcio sino que además quiere la custodia completa del menor de edad que tienen en común pues el famoso de 36 años de edad solía inhalar globos con gas cuando el infante estaba en el auto con él.

Bajo esa tónica, el portal TMZ difundió una imagen donde el cantante inhala la sustancia de un globo completamente inflado, al tiempo que en el asiento de copiloto se observan latas con presunto óxido nitroso, sustancias que al parecer se han convertido en su nueva adicción aunque en el pasado éste había negado los hechos y hasta llegó a arremeter contra los medios amenazando con mudarse a México, país que considera su segundo hogar.

Captan a Drake Bell inhalar una sustancia desde un globo. Foto: TMZ

El portal que difundió la imagen, especifica que esta nueva manera de consumo sustancias tóxicas se ha vuelto popular entre los jóvenes pues el efecto que el gas causa es el de euforia, y un "subidón mental"; no obstante, su consumo frecuente es considerado mortal por lo cual se ha demostrado entre los fans preocupación por la salud del cantante quien hace unos días amenazó con atentar contra su integridad.

La primera vez que se observó a Drake Bell inhalar sustancias de un globo fue en diciembre del 2022, fecha en la que pasaba el tiempo con su hijo de dos años de edad. Por esta conducta, su esposa confirmó que se había separado del artista y con ello regresó a la casa de sus padres en Florida; sin embargo, el cantante continuaba con las visitas a su hijo pero al arriesgar su integridad es que se busca quitarle la custodia.

Foto: Instagram

Por el momento, no se sabe cuando fue tomada la fotografíale incluso, el cantante no se ha pronunciado al respecto, pues su última actividad en redes fue el 22 de abril al promocionar la canción Going Away que dijo, por el momento "es todo lo que le queda", ya que en la misma fecha se enteraba también por TMZ que Janet Von Schmeling había pedido el divorcio e incluso, buscaba que él se encargara de la manutención conyugal sin tener derecho a la custodia del menor.

Fuente: Tribuna / Agencia México