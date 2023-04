Tras 13 años en Televisa, galán de novelas rechazaría a 'Hoy' y aceptaría proyecto ¿en TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de 13 años en Televisa, el reconocido galán de novelas y polémico presentador, Diego de Erice, recientemente ha dado mucho de que hablar, pues se dijo que este habría aceptado ofertas de TV Azteca, mismas por las que rechazaría el programa Hoy y ser uno de sus presentadores, y ahora, hace un par de horas se habría confirmado nuevo proyecto ¿con la competencia?

De Erice ha formado parte de la empresa San Ángel desde hace casi 14 años, pues comenzó su carrera en sus melodramas en el año del 2009 con Verano de Amor, tras lo que siguió recibiendo ofertas y uniéndose a proyectos como Por Amar Sin Ley, Antes Muerta Que Lichita, incluso a sido conductor invitado del programa Hoy, de Me Caigo de Risa y por último de Inseparables, del cual salió el pasado 2022 presuntamente a causa de su expareja, Ferka.

Pero, poco después de este aparente despidos por motivos de sus relaciones sentimentales, se dijo que este podría llegar al Ajusco, algo que él mencionó que casi se cumple, debido a que este mencionó que sí "me buscaron de otras empresas, entre ellas TV Azteca, pero me he puesto bien la camiseta de Televisa 10 años seguidos, aquí tengo fe que hay proyectos increíbles", lo cual se acaba de reafirmar pues ese nuevo proyecto es en la televisora en la que ha ganado gran fama.

Diego de Erice. Internet

Recientemente la cuenta de Twitter especializada en chismes y espectáculos, La Portada AI1, afirmó que este fue seleccionado junto a la famosa presentadora, Odalys Ramírez, para ser los conductores principales a lo largo de las transmisiones semanales de La Casa de los Famosos en la versión de Televisa, el cual estaría muy próximo a estrenarse ahora que ya llegó a su final la versión que tiene Telemundo y a la cual le compraron los derechos.

Pero ellos dos no solo serían los presentadores de la primer temporada de este reality show, sino que desde hace tiempo se dice que la famosa presentadora del programa Hoy y polémica actriz, Galilea Montijo, también lo sería, aunque ahora se agregó el hecho de que ella podría serlo en la versión de los fines de semana, terminando así con los rumores de que podría dejar la emisión matutina para realizar este.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que ni la jalisciense, alguno de los presentadores o los altos mandos de la empresa televisiva de Emilio Azcárraga, no han salido para aclarar estos rumores respecto a que estarían a cargo de la conducción del famoso reality show, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho anteriormente.

Fuente: Tribuna del Yaqui