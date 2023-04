Tras 19 años en TV Azteca y veto por "feo", actor de Televisa hunde a Tenoch Huerta y manda recadito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de Televisa, quien anteriormente formó parte de TV Azteca durante 19 años y que ha denunciado que sufrió un veto por su físico, nuevamente se encuentra en la polémica debido a que hace algunas horas mandó un tremendo recadito a Tenoch Huerta y al colectivo Poder Prieto, movimiento que busca hacer conciencia y eliminar el racismo que los actores viven al momento de buscar proyectos en Hollywood y en otros lugares del medio artístico.

Se trata de Luis Felipe Tovar, quien saltó a la fama por su participación en entrañables melodramas del Ajusco como Cuando seas mía, Los Sánchez, Montecristo, Amor cautivo y Corazón en condominio. Tras dejar de ser exclusivo de esta televisora, el histrión de 61 años decidió probar suerte en Telemundo actuando en El recluso, Preso No. 1 y Malverde: El Santo Patrón, mientras que el pasado 2021 regresó a Televisa para unirse al elenco de Mi fortuna es amarte.

El primer actor Luis Felipe Tovar

Hace algunas horas el originario del estado de Puebla pasó por la alfombra roja de las Diosas de Plata y fue abordado por diversos reporteros que le cuestionaron si apoyaba a Tenoch y su movimiento para erradicar la discriminación en el ambiente artístico. Luis Felipe de inmediato mostró que él no está de acuerdo con sus colegas que integran este colectivo y expuso: "Yo no acabo de entender ¿qué es lo que están haciendo?, no alcanzo a entender ¿qué es lo que piden?, ¿qué es lo que quieren lograr?".

El histrión, quien sí fue relegado de novelas de San Ángel en sus inicios y que incluso fue apodado como "Luis 'feíto' Tovar", señaló que él no comparte la mismas ideas que Huerta: "Yo he trabajado durante 40 años en el mundo de la actuación, he trabajado durante toda mi vida en el mundo del cine, nunca me he puesto etiquetas, yo no sé ¿por qué lo quieren hacer?".

Y mientras que el actor de Black Panther: Wakanda Forever ha mencionado que por su color de piel lo han encasillado en ciertos papeles, el intérprete que ha formado parte de exitosas cintas como El callejón de los milagros, Todo el poder y Cilantro y perejil mencionó que a él jamás le ha ocurrido algo parecido: "Yo nunca me he sentido ni marginado, ni discriminado, y he trabajado en México y fuera de México", manifestó.

Conjuntamente, Tovar se refirió a las críticas que han recibido los actores que están en contra del racismo: "Yo creo que uno es príncipe de su silencio, y esclavo de sus propias palabras, para tener la lengua larga, hay que tener la cola muy corta", expresó y para finalizar dijo que él no conoce por completo lo que defiende Poder Prieto por un importante motivo: "Yo no conozco sus discursos porque sus discursos a mí no me interesan porque no me identifico con ellos, así de sencillo", remató.

