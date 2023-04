Tras renunciar a las novelas, Livia Brito reaparece en Televisa y comparte triste noticia en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica actriz Livia Brito, quien anunció que este 2022 abandonaría las telenovelas para enfocarse en su vida personal, fue captada abandonando las instalaciones de Televisa y de inmediato diversos medios de comunicación la interceptaron para platicar con ella. La originaria de La Habana, Cuba, dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans debido a que compartió una triste noticia en su breve plática con los reporteros.

La también modelo e influencer realizó su debut en la televisora de San Ángel en el año 2010 cuando participó en el melodrama Triunfo del amor del productor Salvador Mejía y luego tuvo una destacada participación en Abismo de pasión, novela que la lanzó al estrellato. Actualmente tiene al hilo siete protagónicos de melodramas, los cuales son: De que te quiero, te quiero, Muchacha italiana viene a casarse, La Piloto, Médicos, línea de vida, La Desalmada y más recientemente Mujer de nadie.

Pero pese a que es una de las consentidas de los altos mandos del Canal de Las Estrellas, la carrera de Livia se ha ido hundiendo en los últimos años debido a varios escándalos en su carrera, como cuando fue acusada de golpear a un paparazzi junto a su novio Mariano Martínez, con quien ahora está comprometida. De hecho la actriz de 36 años está tan contenta con esta relación sentimental que hasta planea formar una familia con el mexicano.

Livia y su novio Mariano Martínez

Hace varias semanas la exnovia del cantante Said P, detenido por diversos delitos en la CDMX, anunció que dejaría la actuación de lado porque tenía una meta más importante: salir embarazada. Sin embargo, durante la tarde de ayer martes 25 de marzo la intérprete cubana fue captada saliendo de las instalaciones de San Ángel, lo cual fortaleció el rumor de que ella será la protagonista de la nueva telenovela de Pedro Ortiz de Pinedo.

Aunque no compartió información sobre su regreso a los melodramas, Livia sí se sinceró con los reporteros y les contó brevemente que no ha podido embarazarse debido a que sufre una terrible enfermedad que se lo impide: "No he podido hacerlo... ando bien inflamada ahorita, lo más recomendable es congelar los óvulos cuando no podemos embarazarnos", expresó antes de profundizar sobre la endometriosis hereditaria que sufre.

Tengo que llevar un tratamiento para poder embarazarme, es algo muy personal chiquillos", declaró consternada.

Brito declaró que incluso ella se acababa de extraer algunos óvulos para congelarlos y advirtió que el embarazo no llegará de la noche a la mañana, pero que confía en que el proceso resultará bien: "Es un problema de tantas cosas clínicas, pero todo bien, en buen camino, pienso yo que sí (me voy a embarazar)". Asimismo, la guapa actriz pelinegra dijo que tampoco descarta la posibilidad de adoptar en caso de que finalmente no pueda embarazarse.

