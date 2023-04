VIDEO: Aficionada de los Sultanes 'batea' a su acompañante en la 'kiss cam' y desata los MEMES

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Lo que parecía ser un momento ameno para un aficionado de los Sultanes de Monterrey se convirtió en tragedia, luego de que la kiss cam hizo su aparición en las pantallas, pues lo hizo vivir un momento incómodo a lado de su acompañante con quien quizá buscaba la oportunidad de una relación romántica, pero después de lo sucedido en el Estadio Mobile Super ahora parece que no será así.

Todo comenzó cuando la kiss cam enfocó al hombre y la mujer en las gradas del estadio que los hizo sonrojar en una primera reacción mientras veían sus rostros en la pantalla, pero tras unos segundos no ocurrió nada y se situó con otra pareja. Pero nuevamente volvió a poner en la mira a los dos jóvenes que parecían dudosos, hasta que la aficionada de los Sultanes tomó la iniciativa.

Sin embargo no con su acompañante, pues propuso al fanático que estaba atrás de ella que se dieran un beso, el cual aceptó, lo que desató las burlas de los aficionados de la fila de atrás y de casi todo el estadio del equipo regio. Después una nueva toma tras lo sucedido mostró a ambos chicos más separados y al fanático 'bateado' con la mirada más seria y un poco extraviado por lo que había ocurrido momentos antes.

El video pronto se volvió viral en las redes sociales y desató una ola de comentarios de los internautas quienes sugirieron al chico que no era la indicada u opinaban sobre lo que habrían hecho en su lugar. "Directo a la friendzone', comentó una usuaria. "Yo me paro y me voy", mencionó otro internauta. "Hasta a mí me dolió y hasta le cambio el semblante al cuate", escribió otro usuario. "Hay que tener dignidad raza, en esos casos hay que pararse e irse... pobre vato", consideró otro usuario en la red social Twitter después de ver lo acontecido en el video que el equipo de los 'fantasmas grises' posteó en su cuenta oficial.

Otro aficionado sugirió que podrían compensarlo desde el equipo por lo ocurrido. "Supongo que lo van a invitar para otro partido con muchas amenidades para levantarle el ánimo al compa", mencionó otros usuario. Aunque en realidad no se ha aclarado si de verdad iban juntos y que relación tenían, las especulaciones de los aficionados han hecho muy popular el momento por la circunstancia en la que sucedió.

El video también provocó la aparición de algunos memes, entre los que destacaron aquellos que compararon el momento con la popular serie de Los Simpson. Otros comentarios aludían a la posibilidad de que cambiaría su afición por le beisbol por el gimnasio o la bebida. Ya sobre el resultado, los Sultanes se impusieron a los Diablos Rojos por pizarra de 5-4 y aseguraron la serie en un partido que se resolvió en extrainnings.

Fuente: Tribuna