Adiós 'Hoy': Tras llorar su divorcio y 28 años al aire, Galilea Montijo abandona programa de Televisa

Ciudad de México.- La famosa presentadora y actriz Galilea Montijo, quien recientemente confirmó su divorcio de Fernando Reina Iglesias, dejó sin palabras a toda la audiencia de Televisa debido a que además de abandonar el matutino Hoy, también quedó fuera de otro exitoso programa de la empresa. Sí, el día de ayer la mujer de 49 años 'desapareció' de los foros de San Ángel luego de 28 años al aire y esto desató varias especulaciones.

Como se recordará durante todo el pasado 2022 la originaria de Guadalajara, Jalisco, estuvo en rumores de que pensaba renunciar a su contrato de exclusividad para abandonar Televisa definitivamente y mudarse a Estados Unidos, donde trabajaría en la cadena hermana Univisión. Finalmente 'La Gali' nunca salió del aire y el único cambio que anunció fue hasta este año cuando confirmó que ya estaba divorciada del padre de su único hijo Mateo.

Durante la mañana de ayer miércoles 26 de abril Montijo se apoderó de la atención de toda la prensa debido a que no acudió a trabajar al matutino Hoy, donde comparte créditos con Andrea Legarreta, Raúl 'El Negro' Araiza, Paul Stanley, entre otros, y ni ella ni la producción anunciaron el porqué de su ausencia. Mientras que durante la noche la tapatía tampoco se dejó ver conduciendo Netas Divinas en el Canal Unicable.

Sí, la intérprete de novelas como El premio mayor, Azul, Tú y yo, Tres mujeres y El precio de tu amor no se presentó tampoco al programa que se transmite por TV pagada y esto provocó aún más la preocupación de todos sus seguidores. En esta ocasión las únicas 'Netas' que aparecieron a cuadro fueron Paola Rojas, Natalia Téllez y Daniela Magún, pues tanto Galilea como Consuelo Duval brillaron por su ausencia.

Gali se ausentó de 'Netas Divinas'

Hasta el momento 'La Montijo' no ha comentado cuál es la razón por la que dejó tanto Hoy como Netas Divinas, sin embargo, se especula que tiene otro proyecto. No obstante, es importante resaltar que la presentadora no se cambiará a TV Azteca ni a ninguna otra televisora y en realidad seguirá siendo parte de Televisa. Durante las últimas horas surgió el rumor de que Galilea será la conductora de La Casa de los Famosos México.

Sí, al parecer los altos mandos de San Ángel le dieron una nueva gran oportunidad a la tapatía dándole la oportunidad de ser la presentadora estelar de la primera temporada de este reality, que anteriormente se producía en Telemundo. Según información de la cuenta de Twitter La Portada, Gali se encargará de conducir las eliminaciones del proyecto mientras que Odalys Ramírez y Diego de Erice estarán a cargo del programa semanal de LCDLF.

