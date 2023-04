Adiós Imagen TV: Tras vulgar comentario a Mónica Noguera, Juan Soler queda fuera de 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre del presentador y actor Juan Soler no ha dejado de estar en tendencia durante las últimas horas y es que luego de que protagonizó un incómodo momento al lanzar un polémico piropo a su compañera Mónica Noguera, ahora se reporta que abandonará la conducción de Sale el Sol. Sí, a escasas horas de su escándalo se ha reportado que en breve podría estar dejando el elenco del matutino de Imagen TV.

El intérprete de melodramas como Cañaveral de pasiones, Cuando me enamoro, Palabra de mujer y La mexicana y el güero debutó en el Canal 3 en el año 2021 luego de haber una breve pausa en su carrera como actor y haberse quedado sin contrato de exclusividad en Televisa. Tras casi dos años siendo parte de este programa de revista que compite contra Hoy y VLA, ahora ha salido a la luz que Soler saldrá del aire.

Fue su compañero Gustavo Adolfo Infante quien filtró la noticia a través de un video de su canal de YouTube, donde relató que hasta el momento la producción de Sale el Sol no tiene un conductor reemplazo: "Se va Juan Soler de Sale el Sol, no sé a quién vayan a contratar (en su lugar)", advirtió. Además el periodista confirmó que este viernes 28 de abril 'La Noguera' se despedirá del matutino y anunció cuál es el siguiente proyecto de la conductora.

Mónica Noguera sale, deja Sale el Sol, se va al noticiero de Paco Zea en las mañanas, que me parece muy bien", dijo Adolfo.

Se avecinan cambios en el elenco de 'Sale el Sol'

La noticia de la salida de Soler surgió a solo unas horas de que el argentino desatara controversia por piropear a Mónica con un vulgar comentario y en plena transmisión al aire. La novia del actor, Paulina Mercado, se encontraba presente pues de hecho ella fue la primera en elogiar a la pelinegra diciéndole que tenía "muy hermosas piernas" y de inmediato Soler añadió que se verían "preciosas en los hombros de cualquiera".

Muchos internautas especularon que el exesposo de Maky Moguilevsky habría sido despedido de Sale el Sol luego de este escándalo, pero ya fue desmentido. De acuerdo con información de su compañera Ana María Alvarado el galán de telenovelas dejará el matutino por su propia decisión: "Juan Soler sale de Sale el Sol por decisión propia, porque él cuando entró a Sale el Sol, entró solamente por seis meses y ya lleva año y medio".

La conductora explicó que los ejecutivos de Imagen no castigaron a Juan y dijo que presuntamente él está lleno de trabajo y por ello dejará el programa: "Tiene otros proyectos como actor, según nos cuenta, tiene una película, una serie y otras actividades y es por eso que deja Sale el Sol, no es porque lo castigaron, no es por nada de eso sale de este programa porque él decidió seguir su carrera como actor", declaró Anita. Cabe resaltar que falta que el propio Juan Soler salga a dar su versión y confirme si de verdad dejará el matutino.

