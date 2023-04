Afamado cantante es demandado por plagiar una canción; él causa escándalo con su defensa

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.-- Un astro de la música pop romántica fue demandado por, presuntamente, haber plagiado un clásico del soul. Tras esta penosa situación, el famoso en cuestión se presentó al estrado y causó escándalo por su manera de defender el tema que él habría inventado con la ayuda de una coautora. ¿Quieres enterarte de quién es y de todos los detalles? Entonces, no dejes de leer.

Ed Sheeran es un cantante británico que ha sabido escalar hasta lo más alto de los hits más escuchados de plataformas como YouTube o Spotify, y es que sus temas como Perfect, How Woudl You Feel, Lego House, Tenerife Sea, Hearts don´t break around here, Kiss me y Firefly, lograron convertirse en las canciones preferidas de la gente, pero por sobre todo de quienes están sumamente enamorados.

Ed Sheeran va al estrado tras ser denunciado por plagio

Fue precisamente uno de sus temas más exitosos el que lo metió en un problema legal en años recientes, se trata de Thinking Out Loud, tema que en el año 2017 fue acusado por la hija del cantante de soul, Marvin Gaye, de haber plagiado el icónico tema de su padre, Let's Get it On, esto debido a que la progresión de los acordes y los conjuntos de notas habrían sido muy parecidos a los utilizados por el legendario músico.

Sin embargo, la abogada de Sheeran defendió a su cliente afirmando que dichos acordes se utilizan con frecuencia y no fueron inventados por Marvin Gaye, por lo que no podría tratarse de un plagio. Por su parte, la hija del famoso, Kathryn Towsend Griffin declaró: "Creo que el señor Sheeran es un gran artista con un gran futuro", aunque destacó que no dejaría el caso porque debía "proteger el legado de" su "padre".

Por su parte, Ed Sheeran declaró ante el tribunal que sería demasiado fácil comparar ambos temas, ya que, los dos manejan tonalidades que se utilizan frecuentemente en la música, posteriormente, dio de qué hablar al declarar: "Sería un idi... por pararme en un escenario frente a 20 mil personas y hacer eso", aseguró el famoso, quien insinuó que, de haber copiado el tema y presentarlo a sus fans corría el riesgo de que alguien pudiera notar el presunto plagio.

Y es que, aunque probablemente no identifiques el titulo de la canción, la realidad es que es sumamente popular en Estados Unidos, por lo que se ha utilizado en innumerables películas, comerciales y hasta series de televisión, en las que se buscan enfatizar el romance o directamente hacer una parodia de un filme romántico o una escena subida de tono, esta misma fama fue utilizada por Sheeran durante su defensa.

Fuentes: Tribuna