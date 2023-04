¿Bárbara de Regil veta a Televisa? La exactriz de TV Azteca habla de su 'trago amargo' en novela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y reconocida actriz, Bárbara de Regil, está dando mucho de que hablar, debido a que podría ser que esta vetaría a Televisa de su carrera, por lo menos temporalmente, dado a que hace poco la exactriz de TV Azteca fue cuestionada sobre su regreso, así que recordó y habló de su 'trago amargo' en novela, que se viralizó hace por todos lados.

Cómo se sabe, de Regil por varios años formó parte de la empresa del Ajusco, siendo su último proyecto en Rosario Tijeras, antes de que a finales del 2021 ella confirmara que su contrato de exclusividad había terminado en un comunicado en Twitter, donde agradeció el apoyo de todos, especialmente de Ricardo Salinas Pliego, afirmando que su salida se dio en los mejores términos y poco después se integró a la novela Cabo en la empresa San Ángel.

Pero, parece ser que su estadía en la televisora no fue tan placentera, debido a que se dice que esta habría tenido problemas con el elenco de la novela producida por José Luis 'El Güero' Castro, pues según los informes, esta era "prepotente y poco profesional", así que nadie la toleraba y no querrían volver a trabajar al lado de ella, sin embargo, poco después se dijo que fue una pelea con la actriz Eva Cedeño, y que habrían tenido muchos problemas, culpándola a ella de todo.

Bárbara de Regil. Internet

Ante este hecho, ella decidió salir a defenderse en su cuenta de Instagram, en donde señaló que: "No todos compaginamos. No todos hacen ejercicio, no todos toman tan en serio la actuación, no todos consumen drogas, yo no consumo, pero son ejemplos pues", y poco después en una entrevista se le cuestionó sobre lo dicho y ella mencionó que no había nada más que lo que dijo, que no era necesario que todos compaginaban y nada más.

Y ahora, la noche del pasado miércoles 26 de abril durante el estreno del filme que grabó para ViX, de nueva cuenta la prensa le cuestionó sobre este altercado, a lo que volvió a señalar que no había problemas que todo había que tomarlo de quién venía y ella solamente habló sobre lo ocurrido, destacando de nueva cuenta que ella no se había tomado nada personal, sin querer hablar más sobre el tema de esto.

Finalmente, le cuestionaron si es que ella iba a volver a la empresa de Emilio Azcárraga para realizar telenovelas, de Regil mencionó que ella no tenía nada en contra de los melodramas y que sí podría volver, aunque no mencionó nada en concreto con la televisora antes mencionada, si es que volvería o no a esta, dando por terminada así la entrevista, así que comenzó a presumir ante las cámaras de los reporteros.

Fuente: Tribuna del Yaqui