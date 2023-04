Escándalo: Hijo de Consuelo Duval apoya a la actriz de Televisa; acusa a Federica Quijano de maltrato

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El escándalo sigue en Televisa, debido a que después de que la reconocida presentadora y muy querida actriz, Consuelo Duval, se lanzara en contra de la famosa cantante, Federica Quijano, en redes sociales, recientemente el hijo de ella, Michel Duval, en una entrevista con Sale el Sol salió para apoyar a su madre y declaró que sí creía las acusaciones de maltrato animal que interpuso ante la intérprete de Al Pasar.

Como se recordara, la noche del pasado martes 25 de abril que la integrante de Kabah compartió en Instagram que su hermano, Apio Quijano, al verla en un estado de animo decaído decidió el regalarle una hermosa cachorrita, algo que molesto mucho a Duval, la cual en los comentarios dejó verlo pues dijo que: "Rezo por él, para que no lo tires a la calle cuando crezca como le hiciste con los que 'dizque' rescataste. Te recuerdo que los perros muerden por que es su forma de jugar", siendo esto tachado de maltrato animal.

Tras este hecho, el intérprete de La Calle de las Sirenas y hermano de Federica, decidió no quedarse callado se mostró incrédulo de que Duval pudiera pensar algo así, afirmando que para él, ella no era esa clase de persona y debía haber una explicación, comentando si es que "¿te hackearon la cuenta?", porque a su parecer el no creía que "tu podrías escribir algo así honestamente, no eres esa clase de personas".

Ahora, quién decidió a dar su opinión al tan polémico tema fue el joven y guapo actor, Michel Duval, que también es el hijo de la reconocida presentadora, durante una entrevista que le realizó Imagen TV ante su ascenso dentro del mundo del espectáculo, dejando muy en claro que él consideraba que a su madre nadie la había hackceado y que no tenía porque disculparse de algo, afirmando que le creía que Quijano pudiera cometer esta clase de maltrato.

Esto pues dejó muy en claro que la actriz de series cómicas como La Hora Pico es una muy feroz defensora de los animales, destacando que en su familia eso es uno de los valores más arraigados y por el que estaba seguro que su madre lucharía contra quién sea para defender a los perros o cualquier otro tipo de animal, siendo muy contundente al afirmar que si su madre puso ese comentario es por una razón muy buena y es para en definitiva clamar justicia para los canes que pudiera haber abandonado.

Cabe mencionar que por el momento la que sigue manteniéndose en completo silencio de este fuerte escándalo que sigue dando mucho de que hablar, dividiendo bandos entre los que la apoyan y otros que la atacan, ha sido la propia presentadora de Netas Divinas, dejando al filo del asiento a sus miles de seguidores, por lo que se espera que esta muy pronto se pronuncie en las redes sociales o en un programa respecto a estas declaraciones.

