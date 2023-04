Federica Quijano menciona que podría demandar a Consuelo Duval por "difamación"

Ciudad de México.- La integrante de Kabah, Federica Quijano a través de una entrevista para el periodista de la exclusivas, Gustavo Adolfo Infante, relató que pretende proceder legalmente en contra de Consuelo Duval por difamación, esto luego de que la comediante la acusara de haber abandonado a dos perros rescatados, lo cual ha manchado su imagen con una activista en pro de los animales.

Yo creo que sí, quiero proceder (legalmente), porque este es un tema de difamación y de verdad... para mí, yo no tengo nada que esconder... no tengo ni la más remota idea de lo que me hablan", argumentó.