(FOTO) Shock en Hollywood: Tras juicio contra Johnny Depp, confirman que Amber Heard regresa a 'Aquaman'

Los Ángeles, California.- A mediados el 2022, la Corte de Virginia le dio una mala noticia a la actriz de Hollywood, Amber Heard, pues luego de seis semanas de juicio contra su exesposo, el actor Johnny Depp, se reveló que el fallo era a favor del protagonista de cintas como Charlie y la Fábrica de Chocolates o la saga de Piratas del Caribe, por lo que no había la posibilidad de obtener los 100 millones de dólares que ésta pedía como indemnización tras demandarlo por abuso; lo peor, es que tras ello, se informó que también se había quedado sin trabajo pues los productores de la cita Aquaman y DC Films adelantaban que no retornaría como 'Mera', lo que al parecer no fue así.

Tras meses de incertidumbre y sobre todo justificaciones respecto a que no había habido química entre Jason Momoa, actor que protagoniza la cinta y la exesposa de Johnny Depp, el nuevo adelanto de la cinta de este superhéroe del mar dejó ver que la famosa de 37 años de edad sí estará presente en la entrega. Basta recordar que el proyecto se filmó antes del juicio pero se había especulado que su participación será cortada o incluso eliminada.

Amber Heard como 'Mera' en la primer cinta de 'Aquaman'.

Con base a lo expuesto por el portal Insider, durante la revelación del adelanto de la cinta Aquaman y el Reino Perdido, Heard aparece en al menos dos ocasiones, es pedir, hay dos escenas donde se muestra su imagen y con ello, queda claro que estará de regreso en el proyecto; no obstante, se hizo énfasis en que en ambas tomas no se le escucha decir algo, lo que puede confirmar que su participación sí fue recortada a 10 minutos como se dijo en el marco del juicio contra el actor de 59 años.

Fecha de revelación del trailer

DC Films durante el juicio entre Heard y Depp auguró un posible fracaso para la cinta pues la famosa estaba en el ojo del huracán. Incluso, los fanáticos sugirieron que su papel fuera sustituido por la actriz británica Emilia Clarke con quien Momoa ya había trabajado, pues basta recordar que ambos hicieron de pareja en la serie de HBO, Juego de Tronos. Por este asunto mediático, no se ha revelado la fecha exacta del estreno de la segunda parte de Aquaman (solo se sabe que será a finales del 2023) o incluso, el momento en que el trailer oficial estará disponible.

Luché muy duro para permanecer en la película, porque no querían incluirme. Al comienzo me dieron un guión, pero luego me pasaron otro en el que habían eliminado las escenas de acción que mi personaje y otro distinto tenían", reveló Amber durante el juicio sobre su papel en la cinta.

Amber Heard en 'Aquaman y el reino perdido'.

Cuando el fallo fue a favor de su expareja, la actriz lamentó que las autoridades hubieran favorecido a su abusador, por lo que adelantó que apelaría a la sentencia e incluso, pediría que se repitiera le juicio; sin embargo, esto no fue posible y el casi finalmente se cerró. En tanto, los fanáticos de Johnny Depp insistieron en que Amber Heard no apareciera en la segunda entrega de Aquaman y por ello, Warner Bros consideró eliminar su participación, algo que al parecer ya no fue viable.

Luego de adelantar que estaba en bancarrota y sin trabajo, Amber fue captada en España en compañía de su esposa y su nueva pareja sentimental, la fotógrafa de cine Bianca Butti, donde se mantuvo con un bajo perfil con el fin de insistir en que contaba con pocos recursos, especialmente para pagar los 15 millones de dólares que debía dar a Johnny Depp como parte de la sentencia a la que llegó la Corte de Virginia. Con viajes a Grecia y hasta imágenes de un posible nuevo filme, se confirma que la famosa está de regreso en la industria tras el evento que la llevó a dividir opiniones de los fans.

Amber Heard se declaró en bancarrota tras el juicio contra Johnny Depp.

Johnny Depp. Foto: Twitter

